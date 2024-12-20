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《GD與朋友們》嘉賓陣容引爆熱議！安成宰加入、「亨龍敦仲」睽違合體

文／妞新聞

「I got the power～」看來這股王者Power，要持續到2025年啦！韓國天團BIGBANG隊長「GD（G-Dragon，權志龍）」接連帶著SOLO新歌〈POWER〉、〈HOME SWEET HOME〉回歸老本行，同時也罕見地積極在節目上曝光，在登上《劉QUIZ ON THE BLOCK》、《집대성（家大聲）》之後，下一個綜藝居然是巨星專屬主場，保證新鮮的GD看好看滿。

《GD與朋友們》嘉賓清單超華麗

米其林三星「安主廚」也鬆口出演？

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GD宣布將與名製作人金泰浩PD聯手，以GD作為節目主角，製作一檔暫定為《GD與朋友們（GD와 친구들）》的綜藝節目，內容、播出形式雖然還沒公開，超華麗的嘉賓陣容卻提早流出啦。

不只BIGBANG太陽、大聲、女團aespa、演員金秀賢、丁海寅、金高銀、任時完、綜藝人曹世鎬都在名單上，曾經在《無限挑戰歌謠祭》上與巨星合作過的鄭亨敦、黃光熙都傳出出演的消息，稍早更公開因為在Netflix節目《黑白大廚：料理階級戰爭》中擔綱評審、紅遍海內外的米其林三星級餐廳主廚「安成宰」也可能加入，意想不到的驚喜組合果然引爆熱議！

「零錢CP」再續前緣預熱？

拿下一位居然是曬這張圖

▲GD。（圖／IG@8lo8lo8lowme）


▲GD新歌〈HOME SWEET HOME〉拿下一位寶座。（圖／IG@izitmag_）

這個周末好消息再一發！GD宣傳期零打歌，還是在近日播出的SBS電視台音樂放送節目《人氣歌謠》中，以新歌〈HOME SWEET HOME〉打敗後輩ROSÉ、女團TWICE，驚喜拿下一位寶座，這也是他睽違7年「再度人歌奪冠」。

▲8lo8lo8lowme更新限動曬出鄭亨敦的經典表情包。（圖／IG@8lo8lo8lowme）

▲「零錢CP」亨龍敦仲。（圖／naver

歡慶氛圍不只很符合最新貼文中的浮誇開心表情，8lo8lo8lowme也更新IG限時動態，不過不是GD本人的照片，而是曬出「鄭亨敦的經典表情包梗圖」，寫著壓倒性感動字樣，曾組成限定組合「亨龍敦仲」的兩人，看起來已經早早為了明年節目預熱啦！

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

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Niusnews妞新聞, GD, G-Dragon, 權志龍, GD與朋友們, 人氣歌謠

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