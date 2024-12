《GD與朋友們》嘉賓陣容引爆熱議！安成宰加入、「亨龍敦仲」睽違合體

文/妞新聞

「I got the power~」看來這股王者Power,要持續到2025年啦!韓國天團BIGBANG隊長「GD(G-Dragon,權志龍)」接連帶著SOLO新歌〈POWER〉、〈HOME SWEET HOME〉回歸老本行,同時也罕見地積極在節目上曝光,在登上《劉QUIZ ON THE BLOCK》、《집대성(家大聲)》之後,下一個綜藝居然是巨星專屬主場,保證新鮮的GD看好看滿。

《GD與朋友們》嘉賓清單超華麗

米其林三星「安主廚」也鬆口出演?

GD宣布將與名製作人金泰浩PD聯手,以GD作為節目主角,製作一檔暫定為《GD與朋友們(GD와 친구들)》的綜藝節目,內容、播出形式雖然還沒公開,超華麗的嘉賓陣容卻提早流出啦。

不只BIGBANG太陽、大聲、女團aespa、演員金秀賢、丁海寅、金高銀、任時完、綜藝人曹世鎬都在名單上,曾經在《無限挑戰歌謠祭》上與巨星合作過的鄭亨敦、黃光熙都傳出出演的消息,稍早更公開因為在Netflix節目《黑白大廚:料理階級戰爭》中擔綱評審、紅遍海內外的米其林三星級餐廳主廚「安成宰」也可能加入,意想不到的驚喜組合果然引爆熱議!

「零錢CP」再續前緣預熱?

拿下一位居然是曬這張圖

▲GD。(圖/IG@8lo8lo8lowme)



▲GD新歌〈HOME SWEET HOME〉拿下一位寶座。(圖/IG@izitmag_)

這個周末好消息再一發!GD宣傳期零打歌,還是在近日播出的SBS電視台音樂放送節目《人氣歌謠》中,以新歌〈HOME SWEET HOME〉打敗後輩ROSÉ、女團TWICE,驚喜拿下一位寶座,這也是他睽違7年「再度人歌奪冠」。

▲8lo8lo8lowme更新限動曬出鄭亨敦的經典表情包。(圖/IG@8lo8lo8lowme)



▲「零錢CP」亨龍敦仲。(圖/naver)

歡慶氛圍不只很符合最新貼文中的浮誇開心表情,8lo8lo8lowme也更新IG限時動態,不過不是GD本人的照片,而是曬出「鄭亨敦的經典表情包梗圖」,寫著壓倒性感動字樣,曾組成限定組合「亨龍敦仲」的兩人,看起來已經早早為了明年節目預熱啦!

