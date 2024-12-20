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超有愛音樂節！DJ 賴皮曝民眾喝醉倒路邊「清潔工直接送他回基隆家」

記者蔡琛儀／台北報導

「國語作業簿」將於年末舉辦「國語作業簿-台北歡樂耶誕城 2024」，今（20日）起至22日連續三天在大佳河濱公園登場，集結各路卡司包括美麗本人、阿達、五木、西屯純愛組、阿夫等共襄盛舉；另外每年不可缺少的傳統「耶誕Autotune歌唱大賽」也邀請到血肉果汁機主唱GIGO、Gummy B、BSB、wannasleep等人參戰，甚至台通、哈哈台也加入。

▲▼DJ 賴皮。（圖／愛與和平工作室提供）

▲DJ 賴皮。（圖／愛與和平工作室提供）

主理人DJ 賴皮MR.SKIN表示：「今年我們調整了場地動線，讓演出 DJ 們營造出來的音樂包覆感比往年更強，希望在現場的大家能更感受到『全部人一起』的音樂氛圍！」

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活動今年也將首度舉辦「諧音梗大賽」。有鑒於台灣人對諧音梗的著迷，DJ 賴皮MR.SKIN說：「針對台灣人離不開諧音梗這件事，我們企劃了全宇宙第一屆的『國語作業簿諧音梗大賽』，刻意為今年增添那些未知的有趣。」諧音梗大賽邀請了菜冠雙頭、美麗本人、阿達、老Ｋ、西屯純愛組、阿夫、阿法、阿量、神經元、梅伯等人參與，堪稱是三日活動的一大亮點。

提到感人回憶，DJ 賴皮MR.SKIN笑說：「曾經有一個男生觀眾喝太醉，在大佳河濱公園路邊徘徊回不了家變難民，結果我們活動結束剛收工的掃地阿伯，竟然人很好的把他安全地送回基隆家門口。」笑說這是一場有著酒精與充滿愛的場合，年末如果需要正能量，歡迎來現場感受。

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