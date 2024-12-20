梅根福克斯懷孕後又傳分手！　男友被爆料「噁心性癖」愛喝尿

記者劉宛欣／綜合報導

38歲的好萊塢女星梅根福克斯（Megan Fox）與未婚夫機關槍凱利（Machine Gun Kelly）四年來的戀情波折不斷。兩人曾多次分手又復合，甚至一度訂婚，卻因經歷流產及外遇指控陷入僵局。然而，上個月梅根在社群上分享孕肚照，宣布懷孕，並證實孩子的父親正是機關槍凱利，外界普遍認為兩人關係應該已經修復時，卻又鬧出分手。

▲梅根福克斯、機關槍凱利正在等待迎接孩子出生。（圖／翻攝自Megan Fox、Machine Gun Kelly IG）

這已經是梅根福克斯的第4胎，她與前夫育有3名子女，即將迎來與機關槍凱利的第一個孩子，本來應該是充滿喜悅，沒想到小孩都還沒生下來，兩人就再次爆出分手，導火線疑似是梅根福克斯的男友的手機中發現「令人不安的內容」，關係徹底決裂，疑似再度牽涉曖昧對象，兩人因此在感恩節結束後徹底失聯。

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更令人震驚的是，34歲的情色女星艾米亞米莉（Ami Amilia）近日公開爆料，聲稱曾於2017年與機關槍凱利約會，並揭露他的怪異癖好。她直言：「他讓我撒尿在他手上，然後把尿喝了。」此言一出立刻在網路掀起軒然大波，網友紛紛留言表示「難以置信」及「噁心到極點」。

▲艾米亞米莉爆料機關槍凱利的性癖。（圖／翻攝自Ami Amilia IG）