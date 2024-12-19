ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

宋再臨遺作將上映　「生前最後訪談」曝光

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員宋再臨11月12日離世，享年39歲。遺作《暴跌》將在2025年1月15日在韓上映，生前為電影所接受的訪問內容也在12月18日被公開。

外送稿用　▲▼宋再臨。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）

▲宋再臨遺作《暴跌》將於2025年1月15日在韓上映。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）

宋再臨在《暴跌》中飾演自稱「商業天才」的虛擬貨幣開發者梁道賢（音譯），角色複雜且具挑戰性。他的角色不僅非法獲取創業補助金，還頻繁進行破產與倒閉，在投資翻盤後迎來全新局面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

宋再臨細膩演繹了梁道賢的內心掙扎，展現其情感層次，他在生前的訪談中提到：「或許這些角色看似魯莽，但現實中有些人無法擺脫這樣的生活。」他的言論透露，這部電影不僅僅是一個角色故事，更傳達了深刻的社會訊息。

《暴跌》以全球虛擬貨幣市場大規模崩盤事件為背景，講述一位青年企業家在沉迷於一夜暴富的投資環境中，做出無法挽回選擇的故事，影片揭示了初創企業投資的陰暗面和青年對虛擬貨幣、股票投機上癮的現實，具有強烈的社會警示意義。製作團隊為保證內容真實性，進行了深入的事前調查，並邀請法律專家參與諮詢。

導演玄海利以擅長拍攝社會揭露類內容聞名，她的加入為《暴跌》增添了更多現實感。同時，安友淵、閔成旭、蘇熙靜、車正元等演員的精彩表現，也讓影片更加引人期待。

宋再臨2009年以電影《女演員們》出道，憑藉多部作品展現了跨越不同類型的演技實力，2022年在《夜叉》中以形象轉型引發關注，並在《誘餌》中憑藉魅力與實力獲得高度評價。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」！認了Vicky傳過私訊 對話曝

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」！認了Vicky傳過私訊 對話曝

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征…網酸：老藝人真恐怖

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征…網酸：老藝人真恐怖

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄回應黃小柔發文　聲明：「未被通知換位」

林襄回應黃小柔發文　聲明：「未被通知換位」

蔡依林出道25年「第一次搭頭等艙」！鬆口認了原因：很浪費 網全驚呆

蔡依林出道25年「第一次搭頭等艙」！鬆口認了原因：很浪費 網全驚呆

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

唐綺陽瘦到「穿回20年前衣服」！尖下巴現況曝光　網驚：怎麼瘦的

唐綺陽瘦到「穿回20年前衣服」！尖下巴現況曝光　網驚：怎麼瘦的

吳淡如家「半夜樓頂敲磚聲」噪音崩潰！　真相10秒片驚呆網

吳淡如家「半夜樓頂敲磚聲」噪音崩潰！　真相10秒片驚呆網

Apple一開房門被嚇到！　「8月大兒子站床上」她看傻：這樣對嗎？

Apple一開房門被嚇到！　「8月大兒子站床上」她看傻：這樣對嗎？

林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊

林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

53歲小鐘要脫單了？　示愛29歲女星...卻糗說：精子好逑

53歲小鐘要脫單了？　示愛29歲女星...卻糗說：精子好逑

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」！認了Vicky傳過私訊 對話曝

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征…網酸：老藝人真恐怖

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄回應黃小柔發文　聲明：「未被通知換位」

蔡依林出道25年「第一次搭頭等艙」！鬆口認了原因：很浪費 網全驚呆

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

唐綺陽瘦到「穿回20年前衣服」！尖下巴現況曝光　網驚：怎麼瘦的

吳淡如家「半夜樓頂敲磚聲」噪音崩潰！　真相10秒片驚呆網

Apple一開房門被嚇到！　「8月大兒子站床上」她看傻：這樣對嗎？

林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

宋再臨

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 主打無性別概念！　《BOYS PLANET》陳冠叡確定在韓出道
  2. 米可白健檢完驚覺「不能吃高麗菜」！鬆口原因：很困擾 友全傻眼
  3. 謠言傷女神！新垣結衣「消失廣告代言榜」業界揭2原因…日網繼續挺
  4. 親密戲演成打鬥戲！　韓寧頭撞張軒睿「差點叫救護車」直接NG
  5. 瑪麗亞凱莉耶誕巡迴最終場　跑到台下在蕾哈娜胸部簽名
  6. Ozone耶誕節前突送驚喜！ 　過程竟然超荒唐
  7. 岳母家「整樓20人食物中毒」！里長闖禍了 台男星揭暗黑內幕：很可怕
  8. 《夜市王》牛排店掀爭議「公平遭質疑」店家親回應！　製作單位公開擇店標準
  9. 范少勳宣布下個月升格二寶爸！　喜曝「愛妻再懷女兒」親自陪產檢
  10. 職場禮儀？新人女主播脫口「感謝姐」秒被嗆：有夠白目！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366