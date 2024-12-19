宋再臨遺作將上映　「生前最後訪談」曝光

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員宋再臨11月12日離世，享年39歲。遺作《暴跌》將在2025年1月15日在韓上映，生前為電影所接受的訪問內容也在12月18日被公開。

▲宋再臨遺作《暴跌》將於2025年1月15日在韓上映。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）



宋再臨在《暴跌》中飾演自稱「商業天才」的虛擬貨幣開發者梁道賢（音譯），角色複雜且具挑戰性。他的角色不僅非法獲取創業補助金，還頻繁進行破產與倒閉，在投資翻盤後迎來全新局面。

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宋再臨細膩演繹了梁道賢的內心掙扎，展現其情感層次，他在生前的訪談中提到：「或許這些角色看似魯莽，但現實中有些人無法擺脫這樣的生活。」他的言論透露，這部電影不僅僅是一個角色故事，更傳達了深刻的社會訊息。

《暴跌》以全球虛擬貨幣市場大規模崩盤事件為背景，講述一位青年企業家在沉迷於一夜暴富的投資環境中，做出無法挽回選擇的故事，影片揭示了初創企業投資的陰暗面和青年對虛擬貨幣、股票投機上癮的現實，具有強烈的社會警示意義。製作團隊為保證內容真實性，進行了深入的事前調查，並邀請法律專家參與諮詢。

導演玄海利以擅長拍攝社會揭露類內容聞名，她的加入為《暴跌》增添了更多現實感。同時，安友淵、閔成旭、蘇熙靜、車正元等演員的精彩表現，也讓影片更加引人期待。

宋再臨2009年以電影《女演員們》出道，憑藉多部作品展現了跨越不同類型的演技實力，2022年在《夜叉》中以形象轉型引發關注，並在《誘餌》中憑藉魅力與實力獲得高度評價。