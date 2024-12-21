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小孟老師／12月21日星座運勢　處女意外收穫財富

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：提供發展機會
感情：帶來快樂歡心
財運：新人脈有錢賺
幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：天秤

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雙子座

工作：參與社會活動
感情：取得重要機會
財運：財富好運連連
幸運色：紅色
貴人：雙魚
小人：天蠍

天秤座

工作：確保優先任務
感情：找到心中真愛
財運：正確規劃理財
幸運色：粉紅色
貴人：魔羯
小人：射手

【土象星座】

魔羯座

工作：跟進市場趨勢
感情：無怨無悔付出
財運：經商順利有賺
幸運色：橙色
貴人：巨蟹
小人：雙魚

金牛座

工作：學會應對壓力
感情：積極討好伴侶
財運：政府為你加薪
幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：雙子

處女座

工作：持續專業發展
感情：做些好的改變
財運：意外收穫財富
幸運色：金色
貴人：射手
小人：牡羊

【水象星座】

巨蟹座

工作：建立職場文化
感情：對方積極邀約
財運：得到投資機會
幸運色：黑色
貴人：天蠍
小人：魔羯

天蠍座

工作：執行績效評估
感情：積極邀約見面
財運：出門撿到小錢
幸運色：紅色
貴人：處女
小人：水瓶

雙魚座

工作：增強團隊合作
感情：照顧親友家人
財運：金融理財有賺
幸運色：亮紅色
貴人：牡羊
小人：巨蟹

【火象星座】

牡羊座

工作：建立創業企業
感情：重視情感交流
財運：討回之前的帳
幸運色：玫瑰色
貴人：獅子
小人：金牛

獅子座

工作：提高分析技能
感情：前進新的境界
財運：偏財收入頗豐
幸運色：灰色
貴人：天秤
小人：處女

射手座

工作：確保工作活力
感情：相處輕鬆愉快
財運：有利金錢交易
幸運色：亮紅色
貴人：雙子
小人：獅子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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