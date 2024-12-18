基努李維與女友首映會同台　恭維金凱瑞是創意天才

▲基努李維（右）與女友亞莉珊卓格蘭特（左）一起出席《音速小子3》洛杉磯首映。（圖／UIP提供）

圖文／鏡週刊

在結束倫敦首映後，《音速小子3》（Sonic the Hedgehog 3）立刻回到洛杉磯進行首映，當然來賓也要有點不一樣。基努李維（Keanu Reeves）帶著女友亞莉珊卓格蘭特（Alexandra Grant）一起亮相，還不忘恭維金凱瑞（Jim Carrey）是難得一見的創意天才。

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▲基努李維（左起）、金凱瑞、以及替索尼克配音的班許瓦茲。（圖／UIP提供）

受邀替新登場的夏特配音，基努李維說非常有趣，「我大概去了錄音室5、6次，跟導演傑夫福勒（Jeff Fowler）密切合作。過程很有趣，他有充分的知識與熱情，也放手讓我發揮，我得到的不只是很棒的角色，也是很棒的演出指導！我想夏特是一個非常緊繃又認真的角色！」

因為之前金凱瑞提到，基努李維就是那種每個男人都真心想要變成的那種男性，對此基努本人大叫：「他沒這麼說吧！他人真的太好、也太慷慨了」基努李維說，其實他們直到一起參加倫敦首映時，才有機會交流，但一直誇獎金凱瑞內心非常善良，「他也是一個創意源源不絕的天才，在這部電影當中他更加天才，基本上可以說變成雙倍天才，因為他一口氣同時演2個角色。」至於新的一年即將到來，是否有什麼新年新希望？基努李維一口回絕，「我不喜歡新年新希望，我不想要許什麼願望！」

▲女星克萊斯汀瑞特（中）與「音速小子」家族。（圖／UIP提供）

相反地，金凱瑞依然保持人來瘋的個性，談到參與《音速小子》系列、飾演反派蛋頭博士最棒的事情之一，就是能讓全世界觀眾再次認識他，「在開車來首映的路上我還在想自己在世界上做過的事等等，我想最有意思的一點就是，《音速小子》把我又再次介紹給全世界。特別是新一代的觀眾們，被他們認可我是一代經典！」

因為當初金凱瑞在影壇成名的時候，大約是80、90年代，恰好也是電玩《音速小子》剛上市，所以他說：「我們好像是同時間崛起的，當時的觀眾看著我成長，當時的電玩迷打《音速小子》電玩成長，然後他們現在都帶著自己的小孩，進戲院再次重溫《音速小子》的歷險故事，我能說什麼呢，這太有趣了！」

▲詹姆斯馬斯登（左）與製片尼爾摩里茲（右）。（圖／UIP提供）

雖然從影以來都一直在銀幕上逗觀眾開心，金凱瑞卻說自己維持開心的方法，就是到處跑來跑去、認識大家，「每當我對自己產生懷疑，對我的未來產生懷疑，我都會到處跑來跑去，透過這種人與人之間的靈魂交流，其實就有很多的樂趣。」

為了迎接《音速小子3》即將上映，電影公司還打造了短片《音速小子過耶誕》（A Very Sonic Christmas），以定格動畫介紹「音速小子」家族，如何幫耶誕老人送耶誕禮物！這是電影院看不到的內容喔！



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