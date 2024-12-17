《獵人》進度大突破！冨樫義博「手術後狂飆50話台詞」粉絲都嗨了

記者劉宛欣／綜合報導

日本超人氣動漫《獵人》（HUNTER×HUNTER）由於經常不定期休刊，加上作者冨樫義博長年患有腰疾，讓許多死忠粉絲戲稱結局「要等孫子燒」，今年好不容易復刊，僅3個月就又進入休刊狀態，冨樫義博也發文透露自己在11月接受了手術，正在休養身體，17日他更新X（舊稱推特），公開未來預計連載的50話進度。

▲《獵人》（HUNTER×HUNTER）經常休刊，讓許多讀者擔心看不到結局。（圖／翻攝自X）

冨樫義博在貼文中表示：「目前正在確認與調整接下來預定刊登的50話的台詞與時間線，完成後會重新開始進行中斷的原稿描線等作業。」同時，冨樫還分享了一份記錄角色名稱及相關資訊的文件，內容中包含登場人物的設定。消息一出讓廣大漫畫迷相當期待後續，希望能早日看到後續故事進展。

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▲冨樫義博貼文。（圖／翻攝自冨樫義博X）

此外，冨樫先前也透過X透露：「又完成了一話的分鏡稿，不過這幾天因為某些原因只能臥床休息。」他坦言最近因身體狀況不佳，一度臥床多日，但目前已逐漸恢復，「現在雖然走起路來還不太穩，但已經能在家中自行走動，甚至自己拿回工作用的手機了。因為我真的很不喜歡麻煩別人啊。」讓粉絲對他的健康狀況感到憂慮。