ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《獵人》進度大突破！冨樫義博「手術後狂飆50話台詞」粉絲都嗨了

記者劉宛欣／綜合報導

日本超人氣動漫《獵人》（HUNTER×HUNTER）由於經常不定期休刊，加上作者冨樫義博長年患有腰疾，讓許多死忠粉絲戲稱結局「要等孫子燒」，今年好不容易復刊，僅3個月就又進入休刊狀態，冨樫義博也發文透露自己在11月接受了手術，正在休養身體，17日他更新X（舊稱推特），公開未來預計連載的50話進度。

▲《獵人》距離上次休刊過了一年9個月的時間。（圖／翻攝自X）

▲《獵人》（HUNTER×HUNTER）經常休刊，讓許多讀者擔心看不到結局。（圖／翻攝自X）

冨樫義博在貼文中表示：「目前正在確認與調整接下來預定刊登的50話的台詞與時間線，完成後會重新開始進行中斷的原稿描線等作業。」同時，冨樫還分享了一份記錄角色名稱及相關資訊的文件，內容中包含登場人物的設定。消息一出讓廣大漫畫迷相當期待後續，希望能早日看到後續故事進展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲冨樫義博貼文。（圖／翻攝自冨樫義博X）

▲冨樫義博貼文。（圖／翻攝自冨樫義博X）

此外，冨樫先前也透過X透露：「又完成了一話的分鏡稿，不過這幾天因為某些原因只能臥床休息。」他坦言最近因身體狀況不佳，一度臥床多日，但目前已逐漸恢復，「現在雖然走起路來還不太穩，但已經能在家中自行走動，甚至自己拿回工作用的手機了。因為我真的很不喜歡麻煩別人啊。」讓粉絲對他的健康狀況感到憂慮。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

推薦閱讀

女作家認了曾做援交！被貼「便宜的中原女大生」標籤　悲苦經歷惹淚

女作家認了曾做援交！被貼「便宜的中原女大生」標籤　悲苦經歷惹淚

百萬YTR代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告！　慘賠1億無奈自嘲

百萬YTR代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告！　慘賠1億無奈自嘲

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝　曾說「母語是英文」遭出征

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝　曾說「母語是英文」遭出征

陳華「億萬千金身世」被起底！從小天天喝燕窩　驚人家產卻一夕蒸發

陳華「億萬千金身世」被起底！從小天天喝燕窩　驚人家產卻一夕蒸發

富三代男星認了申請破產！　「我將迎接一段嚴寒的日子」

富三代男星認了申請破產！　「我將迎接一段嚴寒的日子」

林照雄告別式現場「人形牌代替遺照」　女兒林姿佑曝：走得很突然

林照雄告別式現場「人形牌代替遺照」　女兒林姿佑曝：走得很突然

林照雄遺孀一回家就淚崩！　「結褵超過65年」女兒林姿佑哭紅雙眼

林照雄遺孀一回家就淚崩！　「結褵超過65年」女兒林姿佑哭紅雙眼

李多慧「首次在台過冬」被嚇到！　入夜急求救：台灣人在家怎取暖

李多慧「首次在台過冬」被嚇到！　入夜急求救：台灣人在家怎取暖

林襄疑遭Vicky影射佔位　體育主播點破「用蹭的最快」：沒招了

林襄疑遭Vicky影射佔位　體育主播點破「用蹭的最快」：沒招了

快訊／小哥哥艾理正式發「4點聲明」！再否認涉案：會據實向檢方陳述

快訊／小哥哥艾理正式發「4點聲明」！再否認涉案：會據實向檢方陳述

百萬YTR還原台南幼童性侵案內幕！　遭網紅夫妻批「裝好心」回嗆了

百萬YTR還原台南幼童性侵案內幕！　遭網紅夫妻批「裝好心」回嗆了

籃籃揭林襄私下為人！　徐乃麟看「搶Vicky位風波」說話了：講一講就好

籃籃揭林襄私下為人！　徐乃麟看「搶Vicky位風波」說話了：講一講就好

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

女作家認了曾做援交！被貼「便宜的中原女大生」標籤　悲苦經歷惹淚

百萬YTR代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告！　慘賠1億無奈自嘲

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝　曾說「母語是英文」遭出征

陳華「億萬千金身世」被起底！從小天天喝燕窩　驚人家產卻一夕蒸發

富三代男星認了申請破產！　「我將迎接一段嚴寒的日子」

林照雄告別式現場「人形牌代替遺照」　女兒林姿佑曝：走得很突然

林照雄遺孀一回家就淚崩！　「結褵超過65年」女兒林姿佑哭紅雙眼

李多慧「首次在台過冬」被嚇到！　入夜急求救：台灣人在家怎取暖

林襄疑遭Vicky影射佔位　體育主播點破「用蹭的最快」：沒招了

快訊／小哥哥艾理正式發「4點聲明」！再否認涉案：會據實向檢方陳述

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

冨樫義博

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 王大陸離職前突變熱情又專業　楊祐寧忍不住淚如雨下
  2. 《獵人》進度大突破！冨樫義博「手術後狂飆50話台詞」粉絲都嗨了
  3. 吳宗憲自封評審界烏鴉　舞蹈界的企鵝參賽者都暈了
  4. 蔡阿嘎公開街頭藝人證書！　照片曝光「撞臉鯰魚哥」老婆都認證
  5. 余祥銓「聽演唱會台下喝酒」道歉了！　柔柔站椅子狂拍也被罵
  6. 國光女神不藏了　澀谷街頭驚露黑色內衣
  7. 諧星1年被盜刷200萬！收通知「卡刷爆」才發現　犯罪手法騙過銀行
  8. 南台灣最頂啦啦隊女神　瑟七本周日辦簽書會
  9. 翁馨儀罕曬父女親密合照　「凍齡膚況曝光」本人揭真實年紀
  10. 《單身地獄4》1月要播了！「大尺度預告」曝光　他撩妹喊：想咬妳

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366