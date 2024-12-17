樂天爆出走潮！籃籃「續約動向成謎」親給答案　認球團已改善欠薪問題

記者孟育民／台北報導

由啦啦隊女神籃靖玟（籃籃）擔任總隊長樂天女孩，今天爆出不少糾紛，包含拖欠女孩薪水、球團商案價格漫天喊價，回覆訊息慢，態度又差，先前傳出有4位女孩將出走，未來動向備受關注。籃籃、巫苡萱今（17日）錄製《天才衝衝衝》初一過年特別節目，被問到是否會續約，兩人也給出的答案。

▲《天才衝衝衝》錄製初一過年特別節目。（圖／華視提供）

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樂天近來爆啦啦隊女孩出走潮，Yuri也鬆口「下個月」會公開最新動向，籃籃被問是否會續約樂天？她表示：「目前都還在討論當中，我們每年都會重新洽談合約，跟經紀約一樣。」徐乃麟立馬虧「又要漲價了？」籃籃緊張澄清：「沒有啦，我很便宜的！」

藍藍說欠薪問題已經改善，球團目前狀況很好，徐乃麟追問：「幾個月沒領？」她則回應：「我其實都有領，之前有說那時流程問題，因為日本公司流程會比較繁瑣，所以才會導致大家薪水的延期，目前有在改善跟協調。」

▲籃籃被追問未來動向。（圖／華視提供）

而巫苡萱日前也被爆出因爲「跳不動」，將退出啦啦隊，對此將她激動回應：「我沒有跳不動！」否認外界傳聞。

▲巫苡萱澄清自己還跳的動。（圖／華視提供）



另外，上周《女孩好野2》公開全新主持陣容，籃籃確定下車，她解釋說：「因為都是外景太硬，時間上沒有辦法配合。」張文綺以羨慕的口吻說：「哪像我們還有閒工夫去開副業。」一來一往互動，讓全場笑聲不斷。