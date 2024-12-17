記者張筱涵／綜合報導

韓國新人女團MEOVV成員Ella從小時候就很出名，更因氣質美貌被稱為「小Jennie」，今年已經16歲的她13日單獨出席精品活動，簡約優雅的造型引發廣泛關注。

▲MEOVV今年9月6日以單曲〈MEOW〉出道。（圖／翻攝自Instagram／meovv）



Ella於13日以一襲黑色無袖連身迷你裙搭配黑色高跟鞋現身，簡約的造型透過毛呢與漆皮材質對比增添層次感，紮起公主頭的她，精緻五官與纖細身材比例讓人驚艷，被不少粉絲稱讚「從小美到大」，更有網友直呼她是「真人版迪士尼公主」。

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自兒童模特兒時期便因甜美外貌走紅的Ella，曾被譽為「小Jennie」，今年9月以YG娛樂新人女團MEOVV成員身份正式出道，團體因成員擁有高顏值被封為「完顏團」。儘管初期宣傳造型評價不一，但這次活動中，Ella憑藉自然大方的形象脫穎而出，展現成熟又不失甜美的風采，獲得網友一致好評。

▲Ella有「小Jennie」的封號。（圖／翻攝自Instagram／izitmag_）



當天活動星光熠熠，包括演員金多美、鄭裕美、金永大、路雲，主持人金娜英，以及男團ENHYPEN成員Jake與成訓等眾多話題人物齊聚一堂。