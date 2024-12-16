ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林襄：我沒有對號入座！　疑遭Vicky影射佔位再發聲

記者王靖淳／綜合報導

啦啦隊女神林襄最近疑似遭到影射私下沒禮貌、搭高鐵佔位，儘管她事後已發出聲明闢謠，但風波持續延燒，就連社群貼文底下都出現許多洗版留言，甚至還有網友吐槽她對號入座。為此，林襄親自回應對方：「我沒有。」

▲▼林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

▲林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

透過林襄IG最新貼文底下留言可見到，一位網友直接表示：「自己對號入座也是沒辦法，對方又沒說是誰，自己拚命澄清，不是很可笑？」為此，林襄強調自己並沒有對號入座或拚命澄清，而是針對網友們的留言詢問作出回答，「因為不回答，有沒有可能被說默認？」她坦言，這樣的情況讓她兩難，因此希望藉此理性討論，徵詢對方的意見，「如果今天發生這事在你身上，大家都來留言問你的時候，你會答？還是不回答？，希望能聽你分析怎麼做會是最好的選擇。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

▲林襄強調自己沒有對號入座。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

事實上，整起佔位風波源自女星黃小柔、Vicky最近在節目中爆料，之前搭高鐵出外景時，遇到某流量女星沒禮貌又佔位，同時也透露，該女星約20多歲、有經營YouTube，是目前非常受歡迎的偶像。影片曝光後，就有網友翻出節目《綜藝玩很大》的片段，留言猜測黃小柔與Vicky爆料的對象可能是啦啦隊女神林襄及林穎樂。儘管林襄、林穎樂已發聲闢謠，但風波還在延燒，4人的社群貼文底下更遭網友留言洗版。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！　IG被洗版：到我這發什麼瘋

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！　IG被洗版：到我這發什麼瘋

林襄：我沒跟前輩們一起搭高鐵！　陷佔位風波…45字還原搭車真相

林襄：我沒跟前輩們一起搭高鐵！　陷佔位風波…45字還原搭車真相

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝！蔡尚樺主持完驚呆：董事長超阿莎力

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝！蔡尚樺主持完驚呆：董事長超阿莎力

人氣漫畫家織織「突PO超音波照」宣布懷孕！分手賴賴2年：迎接新篇章

人氣漫畫家織織「突PO超音波照」宣布懷孕！分手賴賴2年：迎接新篇章

快訊／小哥哥艾理正式發「4點聲明」！再否認涉案：會據實向檢方陳述

快訊／小哥哥艾理正式發「4點聲明」！再否認涉案：會據實向檢方陳述

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝　曾說「母語是英文」遭出征

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝　曾說「母語是英文」遭出征

遭影射耍大牌！林穎樂喊冤首露面「還原經過」　公開Vicky私下對話內容

遭影射耍大牌！林穎樂喊冤首露面「還原經過」　公開Vicky私下對話內容

阿嬌遭爆當男偶像小三！趁正牌女友不在拍私密片…陸狗仔抖出畫面

阿嬌遭爆當男偶像小三！趁正牌女友不在拍私密片…陸狗仔抖出畫面

林襄、林穎樂遭影射耍大牌「捲搶Vicky座位疑雲」！《玩很大》發聲還原情況

林襄、林穎樂遭影射耍大牌「捲搶Vicky座位疑雲」！《玩很大》發聲還原情況

林襄經紀人PO長文「忍過業內很多可怕的事」　揭她遭前輩霸凌內幕

林襄經紀人PO長文「忍過業內很多可怕的事」　揭她遭前輩霸凌內幕

唐綺陽運勢／水逆掰了！處女「桃花朵朵開」獅子可能爆紅或爆黑

唐綺陽運勢／水逆掰了！處女「桃花朵朵開」獅子可能爆紅或爆黑

黃小柔被問：信教不會說謊吧？　「臉書被洗版」3字正面回應

黃小柔被問：信教不會說謊吧？　「臉書被洗版」3字正面回應

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！　IG被洗版：到我這發什麼瘋

林襄：我沒跟前輩們一起搭高鐵！　陷佔位風波…45字還原搭車真相

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝！蔡尚樺主持完驚呆：董事長超阿莎力

人氣漫畫家織織「突PO超音波照」宣布懷孕！分手賴賴2年：迎接新篇章

快訊／小哥哥艾理正式發「4點聲明」！再否認涉案：會據實向檢方陳述

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝　曾說「母語是英文」遭出征

遭影射耍大牌！林穎樂喊冤首露面「還原經過」　公開Vicky私下對話內容

阿嬌遭爆當男偶像小三！趁正牌女友不在拍私密片…陸狗仔抖出畫面

林襄、林穎樂遭影射耍大牌「捲搶Vicky座位疑雲」！《玩很大》發聲還原情況

林襄經紀人PO長文「忍過業內很多可怕的事」　揭她遭前輩霸凌內幕

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林襄, 啦啦隊, 林穎樂, 黃小柔, Vicky, 小姐不熙娣

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 陳沂點名黃小柔、Vicky敢做敢當！　吐槽2人態度曖昧：騙通告費？
  2. 林襄：我沒有對號入座！　疑遭Vicky影射佔位再發聲
  3. SHINee泰民YouTube遭封鎖關閉！　「駭客狂攻擊」公司曝搶救進度
  4. 百萬YTR還原台南幼童性侵案內幕！　遭網紅夫妻批「裝好心」回嗆了
  5. KID「買4層樓透天厝」送老婆！　開箱嗨喊：希望明年入住
  6. 林襄、林穎樂遭影射耍大牌「捲搶Vicky座位疑雲」！《玩很大》發聲還原情況
  7. 林襄疑遭Vicky影射佔位　體育主播點破「用蹭的最快」：沒招了
  8. 快訊／小哥哥艾理正式發「4點聲明」！再否認涉案：會據實向檢方陳述
  9. 認了一世代連恩跟他一起吸毒！　服務生出面喊冤：我沒賣毒給他
  10. 《換乘戀愛》1～3季原班人馬新節目來了！「明年開播」時間曝光

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366