林襄：我沒有對號入座！　疑遭Vicky影射佔位再發聲

記者王靖淳／綜合報導

啦啦隊女神林襄最近疑似遭到影射私下沒禮貌、搭高鐵佔位，儘管她事後已發出聲明闢謠，但風波持續延燒，就連社群貼文底下都出現許多洗版留言，甚至還有網友吐槽她對號入座。為此，林襄親自回應對方：「我沒有。」

▲林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

透過林襄IG最新貼文底下留言可見到，一位網友直接表示：「自己對號入座也是沒辦法，對方又沒說是誰，自己拚命澄清，不是很可笑？」為此，林襄強調自己並沒有對號入座或拚命澄清，而是針對網友們的留言詢問作出回答，「因為不回答，有沒有可能被說默認？」她坦言，這樣的情況讓她兩難，因此希望藉此理性討論，徵詢對方的意見，「如果今天發生這事在你身上，大家都來留言問你的時候，你會答？還是不回答？，希望能聽你分析怎麼做會是最好的選擇。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林襄強調自己沒有對號入座。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

事實上，整起佔位風波源自女星黃小柔、Vicky最近在節目中爆料，之前搭高鐵出外景時，遇到某流量女星沒禮貌又佔位，同時也透露，該女星約20多歲、有經營YouTube，是目前非常受歡迎的偶像。影片曝光後，就有網友翻出節目《綜藝玩很大》的片段，留言猜測黃小柔與Vicky爆料的對象可能是啦啦隊女神林襄及林穎樂。儘管林襄、林穎樂已發聲闢謠，但風波還在延燒，4人的社群貼文底下更遭網友留言洗版。