記者吳睿慈／台北報導

日本天團Official髭男dism（Official鬍子男dism）出道以來，首度在台北小巨蛋開唱，他們2019年曾來台拍歌曲〈Pretende〉MV，整首都在西門町拍攝，引起樂迷暴動。相隔5年，他們15日攻上台北小巨蛋，看到1.1萬人塞滿場地，4人不斷喊著「好神奇」，有趣的是，貝斯手楢崎誠在主唱藤原聰去休息的期間，幽默表示「大家可以去上廁所了」，果然台下一個個觀眾離開，他則被拱唱〈Pretende〉，沒想到唱得很好，雖然高音唱不上去請粉絲幫忙唱，但全場超歡樂！

▲Official髭男dism於5年前來台拍MV時，沒想過會攻蛋開唱。（圖／渡邉一生、 Kazuki watanabe提供）



Official髭男dism首度攻蛋，他們以台灣樂迷熟悉歌曲〈Pretende〉揭開演唱會序幕，藤原聰從後台一路站上偌大的舞台，萬人為他歡呼，氣氛超嗨。他們演唱多部熱門動畫《東京復仇者》和《SPY×FAMILY》或日劇及電影的主題曲，首首都是經典，全場跟著一起唱。主唱藤原聰則用親切的中文問候：「大家好，我們是鬍子男。」他接著切換日文自嘲「我只會講這個」。

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▲Official髭男dism於15日在台北小巨蛋開唱。（圖／渡邉一生、 Kazuki watanabe提供）



聊起2019年來台拍MV，藤原聰幽默表示「〈Pretende〉MV在台北拍的，那時候受大家照顧了」，台下、台下打成一片，在唱到《slient》主題曲〈Subtitle〉突然有位歌迷用日文大喊「我愛你」，他爆笑回答：「時機點真好！就在要唱〈Subtitle〉的時候喊『我愛你』！」台下全場座位，他們看觀眾想站起來一起嗨，還不忘叮嚀：「聽說這裡不能跳，不要跳喔！」

歌單從〈Pretender〉唱到〈Stand By You〉、〈I LOVE…〉等，台灣樂迷給予滿分應援，鼓手松浦匡希開心到用台語回應「多蝦（謝謝）」，雖是首度攻蛋，但他們宛如回到家鄉的感覺，台上逗趣喊著「我們回來了，感觸真的很深，那時候（2019年）還無法想像能舉辦這樣的單獨演唱會」。

▲楢崎誠趁著主唱休息時篡位，全場又唱起了〈Pretende〉。（圖／渡邉一生、 Kazuki watanabe提供）



貝斯手楢崎誠則是秀出中文「有打麻將嗎」，還邀約粉絲一起玩，此時主唱藤原聰下台稍作休息，他則調皮地告訴觀眾：「現在就是時間點，要去上廁所的時間點，大家可以去上廁所！」爆笑的是，一堆歌迷很聽話，真的趁機衝去尿尿，台下則拱他唱〈Pretende〉，他害羞地表示「那大家要陪我一起唱喔」，於是小巨蛋裡萬人享起歌曲〈Pretende〉，成員聽得目瞪口呆，連日方工作人員都大讚「超強」。

▲Official髭男dism帶來多首經典歌曲。（圖／渡邉一生、 Kazuki watanabe提供）



演唱會尾聲，他們帶來《SPY×FAMILY間諜家家酒》第一季片頭曲，藤原聰感性致謝：「用日文能傳達到多少，我們不知道，這次巡迴最終場在台北，我們一直在日本活動，然後之前有去一次韓國，當時只有50人，在日本以外的地方沒想到有這麼多人等我們，透過動畫、日劇的影響，真的不敢相信。」他承諾只要有歌迷，他們就會繼續唱，「托大家的福，讓我們能在這邊開唱，所以我們一定會再回來的」，最後他用中文大喊「下次再見」，全場氣氛嗨爆。