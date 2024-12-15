ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曾在西門町拍MV⋯5年後變天團鬍子男攻蛋　「貝斯手篡位開口」萬人驚呆超會唱

記者吳睿慈／台北報導

日本天團Official髭男dism（Official鬍子男dism）出道以來，首度在台北小巨蛋開唱，他們2019年曾來台拍歌曲〈Pretende〉MV，整首都在西門町拍攝，引起樂迷暴動。相隔5年，他們15日攻上台北小巨蛋，看到1.1萬人塞滿場地，4人不斷喊著「好神奇」，有趣的是，貝斯手楢崎誠在主唱藤原聰去休息的期間，幽默表示「大家可以去上廁所了」，果然台下一個個觀眾離開，他則被拱唱〈Pretende〉，沒想到唱得很好，雖然高音唱不上去請粉絲幫忙唱，但全場超歡樂！

▲▼天團Official髭男dism攻蛋。（圖／渡邉一生、 Kazuki watanabe提供）

▲Official髭男dism於5年前來台拍MV時，沒想過會攻蛋開唱。（圖／渡邉一生、 Kazuki watanabe提供）

Official髭男dism首度攻蛋，他們以台灣樂迷熟悉歌曲〈Pretende〉揭開演唱會序幕，藤原聰從後台一路站上偌大的舞台，萬人為他歡呼，氣氛超嗨。他們演唱多部熱門動畫《東京復仇者》和《SPY×FAMILY》或日劇及電影的主題曲，首首都是經典，全場跟著一起唱。主唱藤原聰則用親切的中文問候：「大家好，我們是鬍子男。」他接著切換日文自嘲「我只會講這個」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼天團Official髭男dism攻蛋。（圖／渡邉一生、 Kazuki watanabe提供）

▲Official髭男dism於15日在台北小巨蛋開唱。（圖／渡邉一生、 Kazuki watanabe提供）

聊起2019年來台拍MV，藤原聰幽默表示「〈Pretende〉MV在台北拍的，那時候受大家照顧了」，台下、台下打成一片，在唱到《slient》主題曲〈Subtitle〉突然有位歌迷用日文大喊「我愛你」，他爆笑回答：「時機點真好！就在要唱〈Subtitle〉的時候喊『我愛你』！」台下全場座位，他們看觀眾想站起來一起嗨，還不忘叮嚀：「聽說這裡不能跳，不要跳喔！」

歌單從〈Pretender〉唱到〈Stand By You〉、〈I LOVE…〉等，台灣樂迷給予滿分應援，鼓手松浦匡希開心到用台語回應「多蝦（謝謝）」，雖是首度攻蛋，但他們宛如回到家鄉的感覺，台上逗趣喊著「我們回來了，感觸真的很深，那時候（2019年）還無法想像能舉辦這樣的單獨演唱會」。

▲▼天團Official髭男dism攻蛋。（圖／渡邉一生、 Kazuki watanabe提供）

▲楢崎誠趁著主唱休息時篡位，全場又唱起了〈Pretende〉。（圖／渡邉一生、 Kazuki watanabe提供）

貝斯手楢崎誠則是秀出中文「有打麻將嗎」，還邀約粉絲一起玩，此時主唱藤原聰下台稍作休息，他則調皮地告訴觀眾：「現在就是時間點，要去上廁所的時間點，大家可以去上廁所！」爆笑的是，一堆歌迷很聽話，真的趁機衝去尿尿，台下則拱他唱〈Pretende〉，他害羞地表示「那大家要陪我一起唱喔」，於是小巨蛋裡萬人享起歌曲〈Pretende〉，成員聽得目瞪口呆，連日方工作人員都大讚「超強」。

▲▼天團Official髭男dism攻蛋。（圖／渡邉一生、 Kazuki watanabe提供）

▲Official髭男dism帶來多首經典歌曲。（圖／渡邉一生、 Kazuki watanabe提供）

演唱會尾聲，他們帶來《SPY×FAMILY間諜家家酒》第一季片頭曲，藤原聰感性致謝：「用日文能傳達到多少，我們不知道，這次巡迴最終場在台北，我們一直在日本活動，然後之前有去一次韓國，當時只有50人，在日本以外的地方沒想到有這麼多人等我們，透過動畫、日劇的影響，真的不敢相信。」他承諾只要有歌迷，他們就會繼續唱，「托大家的福，讓我們能在這邊開唱，所以我們一定會再回來的」，最後他用中文大喊「下次再見」，全場氣氛嗨爆。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

推薦閱讀

買北投2000萬雲端豪宅「遇低溫卻大崩潰」！　李明川一早醒來嚇壞

買北投2000萬雲端豪宅「遇低溫卻大崩潰」！　李明川一早醒來嚇壞

快訊／林襄遭爆耍大牌「強硬發聲了」！　揭錄影讓座情況：企圖帶風向

快訊／林襄遭爆耍大牌「強硬發聲了」！　揭錄影讓座情況：企圖帶風向

林襄遭影射耍大牌「搶高鐵座位」 ！　當事人Vicky發聲：重要是禮貌問題

林襄遭影射耍大牌「搶高鐵座位」 ！　當事人Vicky發聲：重要是禮貌問題

張惠妹宣布「大巨蛋重磅喜訊」：20萬人全都有！　超狂進場禮包搶先曝

張惠妹宣布「大巨蛋重磅喜訊」：20萬人全都有！　超狂進場禮包搶先曝

林襄爆「錄影超跩得罪黃小柔」！網挖出1年前影片　寶弟同場還原真相

林襄爆「錄影超跩得罪黃小柔」！網挖出1年前影片　寶弟同場還原真相

陳文茜抗病黑色素癌第4期！痛訴「渣男」冷漠無情：狠狠看穿了你

陳文茜抗病黑色素癌第4期！痛訴「渣男」冷漠無情：狠狠看穿了你

跳過大學！周子瑜拿到「歐洲心理碩士」　本人證實：上課1年多

跳過大學！周子瑜拿到「歐洲心理碩士」　本人證實：上課1年多

柯以柔慶生男友貼臉放閃　前夫11字疑偷酸：捻花惹草我也會

柯以柔慶生男友貼臉放閃　前夫11字疑偷酸：捻花惹草我也會

陳妍希消失8月臉書發聲：希望大家都溫暖！網：台灣永遠是你後盾

陳妍希消失8月臉書發聲：希望大家都溫暖！網：台灣永遠是你後盾

林襄遭疑「私下無禮搭高鐵佔位」　經紀人怒駁：不要瞎起鬨

林襄遭疑「私下無禮搭高鐵佔位」　經紀人怒駁：不要瞎起鬨

林襄遭爆無禮搶位！陳沂酸「就是89妹」：200萬買臉沒辦法買腦

林襄遭爆無禮搶位！陳沂酸「就是89妹」：200萬買臉沒辦法買腦

林襄遭疑搶前輩高鐵位！知情人士爆她私下「真面目」：應是誤會

林襄遭疑搶前輩高鐵位！知情人士爆她私下「真面目」：應是誤會

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

買北投2000萬雲端豪宅「遇低溫卻大崩潰」！　李明川一早醒來嚇壞

快訊／林襄遭爆耍大牌「強硬發聲了」！　揭錄影讓座情況：企圖帶風向

林襄遭影射耍大牌「搶高鐵座位」 ！　當事人Vicky發聲：重要是禮貌問題

張惠妹宣布「大巨蛋重磅喜訊」：20萬人全都有！　超狂進場禮包搶先曝

林襄爆「錄影超跩得罪黃小柔」！網挖出1年前影片　寶弟同場還原真相

陳文茜抗病黑色素癌第4期！痛訴「渣男」冷漠無情：狠狠看穿了你

跳過大學！周子瑜拿到「歐洲心理碩士」　本人證實：上課1年多

柯以柔慶生男友貼臉放閃　前夫11字疑偷酸：捻花惹草我也會

陳妍希消失8月臉書發聲：希望大家都溫暖！網：台灣永遠是你後盾

林襄遭疑「私下無禮搭高鐵佔位」　經紀人怒駁：不要瞎起鬨

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Official髭男dism

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曾在西門町拍MV⋯5年後變日本天團攻蛋　「貝斯手篡位開口」萬人驚呆超會唱
  2. 新北耶誕演唱會第二天吸40萬人朝聖！　Energy超炸開場「16蹲」台下暴動了
  3. 《麻辣鮮師》女星大腸癌開刀！　「8天不能進食」尪心疼發聲
  4. 李懿考到聯結車駕照！　人生成就＋1嗨喊：非常開心
  5. 羅時豐爆後悔推掉《鬼家人》！　盼有機會合作許光漢：看他願不願意
  6. 流量女星「伸懶腰打到人不道歉」　黃小柔加碼爆料：沒遇過這樣的人
  7. Angelababy遭軟封殺「0偽裝逛動物園」！　回眸笑3秒驚艷網友
  8. 侯昌明帥兒錄取紐約大學！　苦讀「拼上第一志願」爸激動發聲：以你為榮
  9. 樂天女孩林穎樂爆「私下無禮佔位」　被誤會喊冤：我不可能這樣吧
  10. 林柏宏寒流來襲「短袖短褲跑半馬」炸出大腿肌　完賽破個人紀錄！

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366