《囧男孩》騙子二號16年後長大了！　新作跟《影后》壁虎演師生

記者黃庠棻／台北報導

經紀公司「小間影藝」致力於培養新演員與影視人才，歲末年終推出2025限量年曆，由公司的演員們輪番上陣拍攝。包括潘親御﹑李夢苡樺﹑李苡茜、米故、郭子豪，大家都非常投入享受在演員的角色裡，希望在新的一年可以有更多不同的嘗試跟挑戰跟大家見面。

▲小間影藝公司旗下藝人拍攝年曆。（圖／小間影藝提供）

16年前因為電影《囧男孩》入圍第45屆金馬獎「最佳新演員」的潘親御，2025年將有非常多不同以往的角色準備跟觀眾見面。在公視《海豚之惡》裡飾演班上同學江文俊，與飾演老師的影帝黃迪揚有不少對手戲，坦言「迪揚老師真的是一位很細膩的演員，對角色的把握非常到位，情感也很真實，和他對戲的時候學到了很多東西，真的超過癮！」

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▲《囧男孩》潘親御長大了。（圖／小間影藝提供）

潘親御提到今年對自己的期許，透露「希望持續精進，不管是表演上的情感豐富度，以及語言的學習，像是吉他、武術、跳舞，也一直在持續往不同的階段前進，」而他陸續還有電視劇《院長爸爸》﹑影集《死了一個娛樂女記者》都可以看到不一樣的潘親御。

▲《囧男孩》潘親御長大了。（圖／小間影藝提供）

李夢苡樺號稱「入圍擔當」，這幾年先以公視《三天兩夜》入圍北影最佳新演員，首次主演電影《一家子兒咕咕叫》入圍第59屆金馬獎最佳女配角，近期首部擔綱女主角的電影《蟲Locust》入圍第77屆坎城影展國際影評人週競賽單元。

▲李夢苡樺。（圖／小間影藝提供）

提到坎城首映，李夢苡樺回憶道「真的超開心又緊張，覺得不可思議，在坎城的每一天雖然行程都滿檔，但每天都覺得自己是一個好幸福又好幸運的人，好期待電影可以趕快跟在台灣跟大家見面！」新的一年作品有電視劇《院長爸爸》﹑電影《火宅之犬》。

▲李夢苡樺。（圖／小間影藝提供）

不僅如此，李夢苡樺特別學了阿美族語演出的影集《原殤》，是她首次演出母親的角色，劇裡有兩個孩子，無論排戲或在現場都花了很多時間跟孩子們相處、互動，培養信任感和默契。都會是截然不同的角色挑戰。而《院長爸爸》見到傳說中的戴立忍，殺清酒時李夢苡樺像個小影迷一樣跟大家一起排隊等合照，堪稱圓夢之旅。

▲李苡茜。（圖／小間影藝提供）

「強力新星演員」李苡茜目前就讀北藝大電影系，還未畢業已接獲許多導演、選角團隊的邀請，因為拿到公視的補助，目標是可以「自編自導自演」，預計會在2025上半年拍攝。她演出的作品有入選2024年釜山影展特別焦點單元的電影《夜校女生》以及影集《不如海邊吹吹風》，她在劇中飾演服務生領班的角色。

▲李苡茜。（圖／小間影藝提供）

李苡茜回憶起拍攝《不如海邊吹吹風》，直呼「有一場印象深刻的的戲，一開始就是挑戰一鏡到底，現場真的有一點緊張，但導演何潤東都會一直給我們鼓勵，也用自己的方式來陪伴我們完成拍攝，完全可以感受他的暖心跟專業！」

▲米故。（圖／小間影藝提供）

另外，兩個實力派新演員分別是米故以及郭子豪，米故是原民台《老同學我就問》的外景節目主持人，演出短片《合十》女主角曾獲得金穗獎最佳劇情片獎，她分享「主持發生的事很像拆驚喜包，現場會出現很多意外的火花，演戲則可以釋放出很大的創作能量，很過癮！」

▲郭子豪。（圖／小間影藝提供）



新人郭子豪有著屬於自己的氣質，可憂鬱、可陽光，也因此被旅法的台籍導演郭承衢看中演出電影《明日的過客》，他說道「我飾演一個不斷在後悔並持續尋找自己根源的法國台裔青年，準備角色時，要讓本身就是樂觀的自己進入到一個憂鬱青年狀態算是蠻大的挑戰」。

▲郭子豪。（圖／小間影藝提供）

郭子豪的新年新希望是期待可以挑戰硬漢風格的動作類型角色像是運動員、軍人或殺手，例如《黑暗騎士黎明再起》的Bane（兇狠型的反派）或者是香港演員「張家輝」在《激戰：勇者不敗》飾演的程輝，都是反差極大的挑戰。