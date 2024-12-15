吳慷仁傳接演大陸主旋律片！ 12月佛山開拍…導演《無間道》劉偉強

記者陳芊秀／綜合報導

男星吳慷仁接連獲得金馬、金鐘影帝肯定，現在跨進大陸影視圈，與當地經紀公司簽約，先與孫儷合作拍新劇《執迷》，又傳出拍電影的消息。網傳他將與實力派男星陳坤合作拍片《克什米爾公主號》，該片屬於諜戰題材，導演是《無間道》劉偉強。

▲吳慷仁傳接演陸片《克什米爾公主號》，該片被陸網視為主旋律題材。（圖／翻攝自微博）

根據陸網傳出的備審立案項目圖，電影《克什米爾公主號》備案已經同意拍攝，依據故事梗概，電影改編自真實的空難事件，描述1995年中共代表團搭機前往印尼出席亞非會議，搭乘的飛機「克什米爾公主號」卻意外在印度洋墜毀，當時的香港諜霧重重，想要調查真相，保證萬隆會議順利召開，外交與情報戰做出了非凡的努力與犧牲。

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▲《克什米爾公主號》獲得同意拍攝。（圖／翻攝自微博）

電影《克什米爾公主號》被陸網視為主旋律題材，傳出12月在佛山開拍，導演劉偉強曾執導《中國機長》，《克什米爾公主號》籌備5年，因為「事件涉及很多不同方面的史料」，還要還原當時的香港啟德機場、九龍城寨等重要建築。有佛山當地網友爆料，演員選角有陳坤、吳慷仁、此沙主演，還有謝霆鋒、曾瞬晞、歐豪、陳寶國等人。同時這群選角也引發陸網議論。

▲網友爆料《克什米爾公主號》演員陣容，眾人議論選角出現陳坤、吳慷仁。（圖／翻攝自微博）