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劉青雲：當時沒人找我拍電影！　來台拍《大玉兒》認識「他」爆紅

記者陳芊秀／綜合報導

香港影帝劉青雲近期有新片《爸爸》上映，身為3屆香港金像獎影帝，也是金馬影帝，他卻表示其實會當演員，是因為小時候罹患肺結核，影響了日後的人生規劃！

▲▼劉青雲接受鄭裕玲YouTube節目專訪。（圖／翻攝自YouTube）

▲劉青雲接受鄭裕玲YouTube節目專訪。（圖／翻攝自YouTube）

劉青雲接受鄭裕玲YouTube節目專訪，回顧自己從小到大，進而踏入演藝圈的經歷。他15、6歲時原本要赴加拿大升學，但是驗身時發現得了肺結核，需留港接受為期六個月的治療，因此錯過留學機會。他解釋自己並無家族遺傳病史，後來才知道當時肺結核在香港相當普遍，且自己當時也沒有氣喘等症狀，自嘲並未如戲劇情節般吐血。

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直到中學畢業後，劉青雲便踏入社會，工作是當「信差」（粵語說法，是公司的文職工作），但是常被外界誤會是郵差。他透露以前在中環郵局取信時，遇到認識的郵差建議他報考演員訓練班，原因是周潤發以前也當過郵差，後來問周潤發證實對方真的當過。他笑說確實在中環上班時，被辦公室的秘書說「你長這麼高大為何不去考訓練班？」他後來是在爸爸勸說下才決定報考，並說道：「我發現當你要進入一件事，有時不是由你決定，事情會推着你前進。」

▲▼劉青雲接受鄭裕玲YouTube節目專訪。（圖／翻攝自YouTube）

▲劉青雲中環上班被很多人問「為何不考演員訓練班？」（圖／翻攝自YouTube）

劉青雲如今是影壇傳奇，他表示當時沒人找他拍電影，便去台灣拍電視劇《一代皇后大玉兒》，因緣際會認識了一位演員兼導演爾冬陞，在台北人生地不熟時，受到爾冬陞很多照顧，還記得當時兩人去夜店Jazz Bar。他就是當時聽對方說起想拍電影《新不了情》，後來演出片中的男主角後，從此爆紅兩岸三地。

▲▼劉青雲接受鄭裕玲YouTube節目專訪。（圖／翻攝自YouTube）

▲劉青雲坦言當時沒人找他拍電影。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼劉青雲接受鄭裕玲YouTube節目專訪。（圖／翻攝自YouTube）

▲劉青雲去台灣拍電視劇《大玉兒》認識演員兼導演爾冬陞，後來合作《新不了情》爆紅。（圖／翻攝自YouTube）

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