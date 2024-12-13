44歲影后宋佳爆「秘婚小8歲導演」已2年！　沉默1天零回應

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸44歲女星宋佳是白玉蘭獎、金鷹獎的雙料視后，還曾於2013年拿下金雞獎影后，在影視圈備受肯定。近年來頻頻推出優良作品，不但憑藉著《人世間》攬獲多項大獎，還因豆瓣高評分的電視劇《山花爛漫時》再度證明演技實力。近日，她主演的新片《好東西》票房與口碑雙贏，事業迎來巔峰的同時，卻爆出她已與導演王偉隱婚兩年的消息，瞬間登上熱搜，引發廣泛討論。

▲宋佳是演技備受各界肯定的影后。（圖／翻攝自宋佳工作室微博）

有消息指出，宋佳與王偉早在2022年5月20日低調領證，但小倆口基於事業考量，一直未對外公布婚訊。不過，兩人曾多次被媒體拍到親密同框的照片，這次傳出修成正果的消息，讓不少網友紛紛留言祝福。然而，對於婚訊的真實性，目前雙方尚未正式回應。

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▲陸媒曝宋佳已經與王偉結婚。（圖／翻攝自微博）

宋佳與36歲的王偉差8歲，身為影后的她，感情生活一向備受矚目，過去，她曾與《琅琊榜》飾演「蒙摯」的陳龍的交往，之後還有與導演張黎、音樂才子黃少峰的戀情，都曾引發話題。如今，宋佳步入婚姻的消息一出，網友紛紛送上祝福。王偉雖非科班出身，但憑藉作品《白夜追兇》一舉成名，之後執導的《隱秘而偉大》、《問蒼茫》等劇亦廣受好評，