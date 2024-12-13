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譚艾珍遭詐98萬曝上當過程　「4角色互配合」劇本太完整：他們懂法律

記者蔡宜芳／綜合報導

資深女星譚艾珍12日證實於數月前遭詐騙集團騙走98萬元，所幸在進行第二次匯款前被巡邏員警攔下，避免受到更大的損失。而她也為了避免更多人被同樣的手法詐騙，在臉書上分享了自己上當的過程，表示：「因為投資詐騙太多了，大家聚焦在網路投資防範，詐騙集團又重啟『重大刑案』檢察官老戲碼……」

外送用▲▼譚艾珍遭詐98萬曝上當過程「4角色互配合」：他們懂法律。（圖／翻攝自Facebook／譚艾珍）

▲譚艾珍數月前被詐騙集團詐走98萬元。（圖／翻攝自Facebook／譚艾珍）

譚艾珍表示，在8月14日上午，她接到聲稱是戶政事務所人員的來電，對方詢問她是否因住院而委託他人代辦身分證及戶口等事宜，「戶政事務所櫃檯工作人員說有請她出示身分證證明，當下這位陳淑華（代辦人）直接跑出去坐上計程車離開，但是卻將資料留置在櫃檯上。」譚艾珍立刻告知「戶政人員」說自己人在台南家中，並未住院，還馬上表示：「位陳淑華一定是詐騙集團，你們要報案！」

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後來，假戶政人員隨即通報165防詐騙專線，並由「李警官」受理此案。假警官詢問譚艾珍是否有身分證個資外流的情況，譚艾珍表示，由於工作需要，她曾傳送過身分證影本，結果被假警官提醒，傳送身分證影本時應標註用途及日期，以防駭客利用，「李警察做完宣導教育後，隨即請八號分機查察是否有譚艾珍個資外流的案件？結果回報涉及一件販毒洗錢詐騙案，案件已經在台北地檢署偵查中。李警官這時要阿嬤加入他的Line以便傳相關資料…」

▲▼譚艾珍遭詐98萬曝上當過程「4角色互配合」：他們懂法律。（圖／翻攝自Facebook／譚艾珍）

▲譚艾珍在臉書分享受騙經過。（圖／翻攝自Facebook／譚艾珍）

假警官還表示，其中一件是地檢有通知到案說明，傳票三次都有簽收，但譚艾珍都沒有到地檢署報到。對此，譚艾珍完全不知情，結果發現假警官傳來的身分證反面上並非她的地址，但收信圖章居然是自己名字。

譚艾珍說，當時該位假警官表示詐騙集團安排縝密，應要求「分案調查」，以加速偵查進度，並將電話轉給「台北地檢署書記官」先詢問事件後，再轉給「吳檢察官」接聽。隨後，假檢察官又繪聲繪影地告訴譚艾珍「販毒洗錢案件」如何發生，以及為何她會被調查，並表示法院及地檢署有很多人認識她，認為她無涉案動機，但公證處因未到案而不願重新啟動調查。

最後，假警官佯稱考慮到案件的複雜性及媒體關注，決定當譚艾珍的「陳情擔保人」，要求她保持正常生活並每日三次報到確認安全，只是沒想到，譚艾珍也因為信任與正義感上當受騙，「以上就是懂法律的詐騙集團壞人唬弄單純善良不懂法律的老百姓實例之一…」

譚艾珍受騙的過程雖然尚未分享完，但詐騙集團的鋪陳手法已經讓許多網友起雞皮疙瘩，眾人紛紛不敢置信地說「真的很誇張很可惡耶」、「這些詐騙集團還真是會瞎掰情節故事，幾乎感覺沒有破綻，難怪這麼多人會上當受騙」、「這詐騙集團可以參加金鐘獎或金馬獎了」，也有不少網友表示收到過一模一樣的「劇本」。

▲▼譚艾珍遭詐98萬曝上當過程「4角色互配合」：他們懂法律。（圖／翻攝自Facebook／譚艾珍）

▲網友的反應。（圖／翻攝自Facebook／譚艾珍）

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