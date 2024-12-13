滿島光上任遇炸彈恐攻！《全面引爆》佔5週票房冠軍　大咖到齊夢幻聯動

記者吳睿慈／綜合報導

日本災難鉅獻《LAST MILE：全面引爆》（英文片名：LAST MILE）由《法醫女王》《MIU404》導演塚原亞由子、編劇野木亞紀子攜手打造，滿島光、岡田將生主演。電影集結石原聰美、窪田正孝、松重豐、綾野剛、星野源等人的「賀歲片級」華麗卡司，在日本引發現象級觀影熱潮，不僅拿下5週票房冠軍，累積票房更是突破59億日圓，榮登2024年日本最賣座的原創電影。

▲《LAST MILE：全面引爆》在日本票房叫好賣座。（圖／車庫娛樂提供）



滿島光在《LAST MILE：全面引爆》裡飾演大型購物網站「DailyFast」日本分公司的西武藏野物流中心負責人「舟渡艾蓮娜」，上任第一天的她，就遇到出貨的商品接連爆炸的神祕事件，為了保住公司的股價，她必須盡快找出究竟是誰在他們的商品裡安裝炸彈。

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▼▲《全面引爆》由滿島光、岡田將生主演，一上任就遇炸彈恐攻事件。（圖／車庫娛樂提供）



對於自己是不是主演《LAST MILE：全面引爆》的最佳人選，滿島光坦言自己至今仍沒什麼自信，「但我真的很期待加入塚原亞由子的團隊，所以就很興奮地參加了。我有聽說過塚原導演的人氣，雖然現在拍攝已經結束，我還想再次跟她在片場共度時光，是一名很有魅力的導演。」

▲《全面引爆》集結多位大咖演員。（圖／車庫娛樂提供）



知名推理漫畫《名偵探柯南》作者青山剛昌也是《LAST MILE：全面引爆》的粉絲，他在遊戲《動物森友會》裡寫道：「電影《LAST MILE：全面引爆》太厲害了，我覺得很有趣！能夠再度看到三澄和中堂很感動，強力推薦！」 除了知名人士之外，日本影迷們也不吝於在各大電影網站發文誇獎，「伏筆回收非常厲害，劇情發展令人驚訝，從頭到尾都很有趣」、「我之後會懷抱著感恩的心使用網路購物」、「當《MIU404》和《法醫女王》出現時，我激動得哭了，我太喜歡他們了」、「主演滿島光奉獻出了她最好的表演，我認為這部片將成為她的代表作」、「沒有太多解釋性的對白。隨著故事的展開，就可以自然地理解，緊張感也隨之升高。我認為這是一部水準非常高的懸疑片。」《LAST MILE：全面引爆》12月20日全台大銀幕震撼上映。