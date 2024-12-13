林淑容宣布台北開唱！　重現「鳳飛飛＋費玉清」組合

記者蔡琛儀／台北報導

資深唱將林淑容今年9月在高雄流行音樂中心開唱創下票房佳績後，收到無數粉絲敲碗請求，希望她到台北開唱，更有熱情粉絲主動留下聯絡方式給主辦單位表達支持，林淑容不負眾望，宣布將於明年3月22日及3月23日在台北Legacy TERA連開兩場，帶來全面升級的「昨夜星辰2.0版」演唱會。

▲林淑容宣布台北演唱會明年開跑。（圖／媒體棧提供）

林淑容不僅座無虛席，更吸引了4000名觀眾慕名而來，她也在高雄場當晚承諾歌迷：「北部的朋友們，接下來我們台北見！」她透露：「高雄場結束後，我收到許多朋友的消息，分享他們的感動與回憶，有的是一家三代同堂一起來欣賞演唱會，有的是帶著80多歲的外婆第一次進場聽歌，更有的是大多專程從北部南下的朋友，甚至還有從新加坡遠道而來的粉絲，讓我既驚喜又感動！」因此她決定不讓北部的粉絲們失望。

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這次演唱會，林淑容將再度合體林俊逸，兩人的「鳳飛飛＋費玉清」組合也將升級演出，呈現更加令人驚艷的舞台，特別值得期待的是，林淑容還融入創新巧思，為演唱會加入全新歌唱元素，歌單暗藏驚喜，特別安排高雄場未曾演唱的遺珠歌曲。

▲林淑容宣布演唱會將再次找來林俊逸擔任嘉賓。（圖／媒體棧提供）

一連兩場的演出不僅是林淑容對粉絲支持的回饋，更是一場音樂與情感的深度交流，林淑容每次站在舞台上，感受到粉絲的熱情與支持，真的非常感動！她也向粉絲們喊話：「這次台北場，我們做了更多準備，希望讓大家體驗到升級版的『昨夜星辰』，期待與大家再度相聚！」