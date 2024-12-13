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美女主播宋燕旻車禍2年「左眼眼眶骨斷」　臉上一堆疤…親吐現況

記者陳芊秀／綜合報導

華視主播宋燕旻2年前發生車禍，2022年底發生嚴重車禍，經過53天復健才重返主播台。她13日發文回顧了兩年來的心路歷程，談及臉上疤痕，「現在倒是蠻接受自己的長相的」。

▲▼宋燕旻2年前發生嚴重車禍，親吐復原現況。（圖／翻攝自臉書／宋燕旻）

▲宋燕旻2年前發生嚴重車禍，親吐復原現況。（圖／翻攝自臉書／宋燕旻）

宋燕旻表示：「剛剛赫然發現出車禍滿兩年了，但有一種感覺是很久之前的事情，還跟同事說怎麼『才』兩年啊。」她覺得或許是因為這段時間每天都過得很充實，「更懂得把握健康快樂的日常，把一天當兩天用的關係吧」。

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接著宋燕旻自嘲「謝謝大家給顏面傷殘主播工作機會啊」，感謝沒有嫌棄自己的臉左右不對稱，臉上還一堆疤痕，坦言連自己的父親都有些嫌棄她，看著她的臉建議去做除疤醫美，補充寫道：「其實我有做但就沒辦法完全好，人生最大敵人原來是親生父親。」即便如此，她仍慶幸自己沒有容貌焦慮，「我現在倒是蠻接受自己的長相的，就連左眼眼眶骨斷後，現在微微凹陷的眼球都接受了」，她表示沒有很嚴重，但就是兩顆眼球的突起程度有落差。

▲▼宋燕旻2年前發生嚴重車禍，親吐復原現況。（圖／翻攝自臉書／宋燕旻）

▲宋燕旻車禍左眼眼眶骨斷，沒有陷容貌焦慮「現在微微凹陷的眼球都接受了」。（圖／翻攝自臉書／宋燕旻）

同時宋燕旻希望能鼓勵其他有「輕度」顏面損傷的人，「我們慢慢修、慢慢復健、慢慢好，會好的」。她也提醒大家行車安全，自己每天播報新聞時都會看到重大車禍，呼籲注意交通安全，也要注意騎自行車，雖然速度慢，但是沒有任何防護。她強調：「有時候傷害也是很直接的，不可輕忽。」

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