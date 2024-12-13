記者吳睿慈／綜合報導

韓劇男神金志洙2015年以新人之姿參演《憤怒的媽媽》受到矚目，後續演出多部熱門戲劇，卻在2021年被爆是校園霸凌加害者，形象一落千丈，他直到2023年才對外澄清已經與被害者解開誤會，但他仍難在韓國繼續活動。消失4年之久，他近來把重心移到海外，透過社群平台更新近況，受邀出席菲律賓活動，又唱又跳轉行當起歌手。

▲金志洙現身菲律賓。（圖／翻攝自志洙抖音）



志洙與當年遭到霸凌的被害者和解後，幾乎消失於南韓演藝圈中，近日他被發現默默現身於菲律賓參加活動，這段休息期間他不斷增加身材訓練，肩膀、手臂都壯一倍，熱心參加公益，露出親切笑容與當地民眾互動。

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▲金志洙參加菲律賓活動熱跳多首歌曲全場嗨炸 。（圖／翻攝自志洙抖音）



令網友驚訝的是，本職為演員的他，站在台上唱跳，先是帶來抒情歌〈Yellow〉，還有夯遍全球的〈APT.〉，展現活潑的一面，帶動全場氣氛，台上台下都玩得不亦樂乎。

▲金志洙已經和當年遭到霸凌的受害者和解並解開誤會。（圖／翻攝自金志洙IG）



志洙把事業重心移至海外，積極經營Tik Tok平台，並幾乎長住在菲律賓，與粉絲分享日常生活，進修英文、早晨跑步、學習唱歌等等，解開霸凌風波後重新出發，平台帳號經營有成受到大批海外粉絲喜愛。