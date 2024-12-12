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王思佳開酸「罵完還整套照抄」　釣出藍心湄轉發4字

記者蔡宜芳／綜合報導

女星王思佳出道多年，除了演藝工作，近年來也積極經營直播賣貨，事業做得有聲有色。作風一向直率的她，12日在社群抒發感想，透露有人「罵完還照抄」，讓她覺得很不可思議。

▲▼王思佳開酸「罵完還照抄」釣出藍心湄回4字。（圖／翻攝自Facebook／王思佳Sophia 0818）

▲王思佳作風直率。（圖／翻攝自Facebook／王思佳Sophia 0818）

王思佳在貼文中表示，看到別人的優點並想要學習是很正常的事情，她也曾被某些風格所驚豔，例如派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）的風格，「但我不會邊罵邊學。」王思佳指出，她每次聽到有人先批評別人，然後又整套照抄別人的風格，她都想問：「不累嗎？」

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▲▼王思佳開酸「罵完還照抄」釣出藍心湄回4字。（圖／翻攝自Facebook／王思佳Sophia 0818）

▲王思佳發文指出有人「罵完還照抄」。（圖／翻攝自Facebook／王思佳Sophia 0818）

王思佳也直言「女生真的是很奇妙的生物」，竟然可以同時存在愛與恨的情感，並幽默表示：「我想罵得越兇的，就是真愛。」而藍心湄隨後便轉發：「我明白惹。」表示同感；王思佳則回以三顆愛心說：「心湄姐就是走在流行尖端！」

▲▼王思佳開酸「罵完還照抄」釣出藍心湄回4字。（圖／翻攝自Facebook／藍心湄 Hsin-Mei Lan）

▲藍心湄轉發王思佳貼文。（圖／翻攝自Facebook／藍心湄 Hsin-Mei Lan）

【王思佳全文】

看到別人的好 想學習、想一樣是正常的
我也有看到喜歡的style 覺得驚豔的
比如 Paris Hilton
但我不會邊罵邊學
每次聽到有人先批評人，結果再整套照抄
不累嗎？
女生真的是很奇妙的生物
Love & hate 可以並存
我想罵的（得）越兇的 就是真愛
這張照片尋真愛

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