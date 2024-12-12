ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《玩物男孩》荷西德拉托瑞病逝！　享年37歲「生前半年染上重病」

記者劉宛欣／綜合報導

Netflix熱門西班牙影集《玩物男孩》（Toy Boy）的演員荷西德拉托瑞（José de la Torre），日前傳出不幸離世，享年僅37歲。西班牙媒體《Montilla Digital》報導將消息曝光後，多位圈內人士隨後在社群媒體上表達對他的悼念。

根據《Montilla Digital》的報導，荷西德拉托瑞在幾個月前被診斷出患病，確切病名未知，他在確診後持續與病魔抗爭。遺憾的是，他最終未能戰勝，於近日辭世，葬禮已於12月6日舉行。

▲荷西德拉托瑞離世，享年37歲。（圖／翻攝自José de la Torre Instagram）

▲荷西德拉托瑞離世，享年37歲。（圖／翻攝自José de la Torre Instagram）

[廣告]請繼續往下閱讀...

荷西德拉托瑞因在《玩物男孩》飾演一名遭錯判謀殺罪的男性脫衣舞者而廣為人知。該作品共製作了兩季。此外，他還出演了其他影視作品，包括《Amar es para siempre》（《愛是永恆》）和《Servir y protege》（《服務與保護》）等等。

▲荷西德拉托瑞離世，享年37歲。（圖／翻攝自José de la Torre Instagram）

▲荷西德拉托瑞曾在參演《玩物男孩》。（圖／翻攝自José de la Torre Instagram）

許多藝人透過社群悼念荷西德拉托瑞，其中，女演員兼歌手洛莉塔弗洛勒斯（Lolita Flores）在Instagram上寫道：「要接受你離去的消息對我來說太困難了，生活有時真的太不公平了。你外在與內在都如此美好。」女演員露易莎馬丁（Luisa Martín）則難過表示：「想到再也聽不到你的聲音，讓我心碎，但我會繼續和你說話。愛你。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

超大陣！米克斯軍團集體過馬路 義氣汪殿後..交警急指揮：快過去！

推薦閱讀

周杰倫演唱會「第3場原定嘉賓曝」！江蕙2度上台沒set 阿Ken揭救場內幕

周杰倫演唱會「第3場原定嘉賓曝」！江蕙2度上台沒set 阿Ken揭救場內幕

啦啦隊女神「第一次%%在這」！認了曾3人同床 羞曝細節：我聲音很好聽

啦啦隊女神「第一次%%在這」！認了曾3人同床 羞曝細節：我聲音很好聽

孟耿如神隱8個月「無預警發文」！低調重開臉書…PO一張圖 千人朝聖

孟耿如神隱8個月「無預警發文」！低調重開臉書…PO一張圖 千人朝聖

大咖女星「輪流激戰導演製作人」求上位！當場被抓包爆衝突 下場曝

大咖女星「輪流激戰導演製作人」求上位！當場被抓包爆衝突 下場曝

一隻阿圓認愛陳百祥再發聲！　「25字洩心境」網刷一排恭喜

一隻阿圓認愛陳百祥再發聲！　「25字洩心境」網刷一排恭喜

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！「差7歲同居中」　雙方認愛了

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！「差7歲同居中」　雙方認愛了

YTR黃小愛「瘦掉半個人」超狂對比照曝光！　網震撼激讚：超美

YTR黃小愛「瘦掉半個人」超狂對比照曝光！　網震撼激讚：超美

婁峻碩宣佈簽新人了！　「竟是麥當勞女神」打趣：要陪老闆睡覺

婁峻碩宣佈簽新人了！　「竟是麥當勞女神」打趣：要陪老闆睡覺

赴陸淘金！男星遭騙吃「牛屎火鍋」邊嘔邊讚　網嘆：尊嚴呢

赴陸淘金！男星遭騙吃「牛屎火鍋」邊嘔邊讚　網嘆：尊嚴呢

中山美穗死因不是熱休克！　親妹被電視台突襲追訪…日網怒抵制

中山美穗死因不是熱休克！　親妹被電視台突襲追訪…日網怒抵制

譚艾珍「要二次匯款」才發現遭詐騙！　歐陽靖長文還原：非受害者太笨

譚艾珍「要二次匯款」才發現遭詐騙！　歐陽靖長文還原：非受害者太笨

譚艾珍受騙首發聲！　自認「離開專業變智障」：詐騙能得金馬獎

譚艾珍受騙首發聲！　自認「離開專業變智障」：詐騙能得金馬獎

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

周杰倫演唱會「第3場原定嘉賓曝」！江蕙2度上台沒set 阿Ken揭救場內幕

啦啦隊女神「第一次%%在這」！認了曾3人同床 羞曝細節：我聲音很好聽

孟耿如神隱8個月「無預警發文」！低調重開臉書…PO一張圖 千人朝聖

大咖女星「輪流激戰導演製作人」求上位！當場被抓包爆衝突 下場曝

一隻阿圓認愛陳百祥再發聲！　「25字洩心境」網刷一排恭喜

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！「差7歲同居中」　雙方認愛了

YTR黃小愛「瘦掉半個人」超狂對比照曝光！　網震撼激讚：超美

婁峻碩宣佈簽新人了！　「竟是麥當勞女神」打趣：要陪老闆睡覺

赴陸淘金！男星遭騙吃「牛屎火鍋」邊嘔邊讚　網嘆：尊嚴呢

中山美穗死因不是熱休克！　親妹被電視台突襲追訪…日網怒抵制

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

荷西德拉托瑞, José de la Torre

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《終極一班》20年演員驚喜合體！　「7人同框」掀回憶殺
  2. 《慶餘年》張若昀「菸蒂隨手亂丟路邊」被拍！　火速發聲致歉了
  3. Netflix人氣影集男星病逝！　享年37歲「生前半年染上重病」
  4. 陳天仁解放0肩帶「蹦出超辣上胸」！　真實身材全看光
  5. 泰國女團成員「挺10月孕肚表演」！　護肚彈跳網看傻：也太拚了
  6. 深田詠美欠稅風波後又陷危機！　拍不成AV「YT也快做不下去」
  7. 李國修離世11年⋯王月鬆口認「有人追」　牽手王自強躺草地看星星
  8. 賈靜雯認喝醉怪癖「修杰楷不好咬」　把梧桐妹當閨蜜母女共飲
  9. ENHYPEN禎元爆「交往Winter」直播回應！　唸出緋聞留言：真是無言
  10. 陸百萬網紅遭爆賣淫「一晚45萬」　本人發聲露端倪：奮鬥本就艱難

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366