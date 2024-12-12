記者劉宛欣／綜合報導

Netflix熱門西班牙影集《玩物男孩》（Toy Boy）的演員荷西德拉托瑞（José de la Torre），日前傳出不幸離世，享年僅37歲。西班牙媒體《Montilla Digital》報導將消息曝光後，多位圈內人士隨後在社群媒體上表達對他的悼念。

根據《Montilla Digital》的報導，荷西德拉托瑞在幾個月前被診斷出患病，確切病名未知，他在確診後持續與病魔抗爭。遺憾的是，他最終未能戰勝，於近日辭世，葬禮已於12月6日舉行。

▲荷西德拉托瑞離世，享年37歲。（圖／翻攝自José de la Torre Instagram）

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荷西德拉托瑞因在《玩物男孩》飾演一名遭錯判謀殺罪的男性脫衣舞者而廣為人知。該作品共製作了兩季。此外，他還出演了其他影視作品，包括《Amar es para siempre》（《愛是永恆》）和《Servir y protege》（《服務與保護》）等等。

▲荷西德拉托瑞曾在參演《玩物男孩》。（圖／翻攝自José de la Torre Instagram）

許多藝人透過社群悼念荷西德拉托瑞，其中，女演員兼歌手洛莉塔弗洛勒斯（Lolita Flores）在Instagram上寫道：「要接受你離去的消息對我來說太困難了，生活有時真的太不公平了。你外在與內在都如此美好。」女演員露易莎馬丁（Luisa Martín）則難過表示：「想到再也聽不到你的聲音，讓我心碎，但我會繼續和你說話。愛你。」