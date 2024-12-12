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專訪／B1A4來台前一晚哭了！　燦多鏡頭前出拳揍CNU：叫你不要講～

記者吳睿慈／專訪

KPOP界這幾年來掀起二代團回憶殺潮流，男團B1A4在2011年成軍，歷經大大小小風波，CNU、燦多和孔燦守護團體與歌迷間的承諾，他們繼7月來台參加拼盤後，迅速在4個月內返台，11月在台大體育館與千名BANA（粉絲名稱）共度美好之夜。他們接受《ETtoday》專訪，13年的相處對彼此已經瞭如指掌，卻在爆料之間，燦多忍不住對CNU「出拳」，兩人性格天差地遠，鬥嘴起來彷彿老夫老妻，現場笑聲四溢。

▲▼ 韓團B1A4專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▼▲B1A4接受《ETtoday》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 韓團B1A4專訪。（圖／記者黃克翔攝）

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B1A4自2011年出道，CNU、燦多和孔燦雖然已經在一起13年，偶爾還是有希望對方改進之處，CNU欲言又止，燦多乾脆站出來自己爆料：「我希望你就直接點講，我因為你都快鬱悶死了！」他透露自己性格較急，CNU則是慢吞吞類型，「CNU哥在說話的時候，我就覺得很鬱悶，而當我在說話時，哥哥就會覺得『你幹嘛突然這麼暴躁』，就是這種感覺，所以跟他說話的時候會覺得好鬱悶。」他進一步解釋，當要決定一件事情時，需要跟CNU再三確認才是真的不想，「這對我來說很衝擊，因為我是拒絕一次就真的是不要了，但CUN哥是問了3次都不要，才是真的拒絕。」

▲▼ 韓團B1A4專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲B1A4成軍13年，感情深厚鬥嘴像老夫老妻。（圖／記者黃克翔攝）

面對兩位哥哥的「鬥嘴」，老么孔燦坐在一旁超淡定，他默默回答：「因為我從以前就是老么了，已經觀察很久，這位哥哥是這樣的、那位哥哥是這樣的，這兩位哥哥是怎樣的性格與有怎樣的習慣都已經熟悉了。」被問到可以說說哥哥們的優點嗎？他突然放冷箭：「燦多哥很會唱歌，CNU哥肩膀很寬。」正在喝水的燦多差點嗆到、幽默自嘲：「嗯，他講了一件理所當然的事情。」

▲▼ 韓團B1A4專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲燦多自爆來台前哭著吃完炸雞。（圖／記者黃克翔攝）

B1A4的相愛相殺，延續整場訪問，忙於演出的他們，對於身材、健康控管都有要求，燦多卻在來台前，偷偷在家裡把炸雞全部吃光光，老么孔燦虧他「表演前還後？」CNU則繼續「居然敢在演唱會前一晚吃炸雞」，他委屈地解釋：「你想想看喔，因為我要去台灣了，3、4天我都不在家，那它（炸雞）會變怎樣，那它就不能吃了，所以在最後一天，我實在沒辦法了，雖然我只能發胖了，但還是要把這位朋友（炸雞）吃完再來台灣。」燦多形容「我是邊哭邊吃完的」，突然合理化自己偷吃的行為。

▲▼ 韓團B1A4專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲燦多出拳「揍」CNU，全場笑出來。（圖／記者黃克翔攝）

更爆笑的是，燦多在自爆秘密的環節時，CNU突然冒出「腹肌」兩字，使得燦多再也沒忍住，當場出拳「揍」CNU，他邊捶著對方的手臂邊制止：「不要說那種事，我會因為這哥哥煩死！」崩潰的表情逗得全場笑出來。

▲▼ 韓團B1A4專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 韓團B1A4專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 韓團B1A4專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲孔燦專訪間放送三種愛心。（圖／記者黃克翔攝）

眾多歌迷期待他們的回歸，CUN實話實說：「這方面必須要謹慎點，舉例來說，不論是演出、回歸等等，很常會發生延遲的狀況， 所以要具體說『明天要回歸了』，這種話對我們來說會相對謹慎一點。」話雖如此，他們還是有積極在討論專輯與演唱會的規劃。燦多致謝歌迷不變的愛，「雖然在這麼長的時間沒辦法見面，帶著愛B1A4的心一直為我們應援，雖然在遙遠的地方，那份愛還是沒有變，謝謝你們一直在那個地方。」訪談在溫馨氣氛下結尾。

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B1A4, CNU, 燦多, 孔燦

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