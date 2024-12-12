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金秀賢遭微博爆料「加微信搭訕網美」：女友也在場！　離奇過程遭質疑

記者吳睿慈／綜合報導

南韓超人氣男神金秀賢4月底剛結束《淚之女王》，緊接著投入新戲《淚之女王》宣傳，怎料近日遭微博爆料曾在6月時搭訕一位正妹網紅，經紀人代替他出馬，當場下載了微信，且同場合還有疑似他女友的人在場，離奇的故事引起微博熱搜，只是他出道以來形象優良，陸網全部不相信，更沒有韓媒跟進報導，理性呼籲切勿相信網路爆料。

▲▼金秀賢遭微博爆料加微信搭訕網美。（圖／翻攝自微博、金秀賢IG）

▲金秀賢遭微博爆料，叫經紀人搭訕網美當場加微信。（圖／翻攝自金秀賢IG、微博）

金秀賢近日遭到一名直播主爆料，內容直指他6月在韓參加音樂節時，注意到隔壁桌的正妹網紅，兩人互看上眼，但礙於身份關係，他請經紀人出馬要聯絡方式，沒想到該位正妹沒有IG也沒有KakaoTalk通訊軟體，經紀人當場下載微信，只是該軟體需要身份驗證等等，使得一群人乾著急，這趟搭訕過程顯得格外荒謬。

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▲▼金秀賢遭微博爆料「加微信搭訕網美」：女友也在場！　離奇過程遭質疑。（圖／翻攝自微博、金秀賢IG）

▼▲中國直播主表示6月在韓國音樂節VIP座位區巧遇金秀賢。（圖／翻攝自微博）

▲▼金秀賢遭微博爆料「加微信搭訕網美」：女友也在場！　離奇過程遭質疑。（圖／翻攝自微博、金秀賢IG）

該位直播主強調「這事千真萬確，我就站在旁邊」，更加碼表示「而且都敏俊（金秀賢）當時去的時候，他還有一個女朋友也在，所以他讓經紀人偷摸摸地加微信」，爆料者直言不諱坦言：「只要是男的都一個德性，自己相中的都想要聯絡方式。」

▲▼金秀賢遭微博爆料「加微信搭訕網美」：女友也在場！　離奇過程遭質疑。（圖／翻攝自微博、金秀賢IG）

▲金秀賢遭微博爆料，但過程太離奇，網友不信居多。（圖／翻攝自微博）

這段影片引起微博瘋傳，只是離奇的巧遇大明星過程令人質疑真實度，且韓媒未有跟進報導，使得網友更加懷疑並留言表示「假的吧造謠」、「太假了，而且身邊還有女朋友在？」、「金秀賢無妄之災」，盼公司採取相關動作，勿讓謠言瘋傳。

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