王子狂罵髒話　威廉老婆卓君澤超不爽

記者葉文正／台北報導

TVBS原創節目《來吧！哪裡怕》將男子團體成員敖犬（莊濠全）、小煜（楊奇煜）、威廉、阿緯、小杰（廖允杰）、王子（邱勝翊）再度聚集，在眾所期待下於12/7隆重首播。果然，住在粉絲青春記憶裡的六棒不負期待，成功掀起一波回憶與熱潮。節目在18-24歲女性觀眾族群中收視率達到0.66，同時於OTT平台表現亮眼，開出好成績。



▲阿緯(左)、小煜身手靈活 快速完成任務。（圖／TVBS）

首集中，六棒挑戰扛著百公斤西瓜攀登龜山島401高地，充滿團結與默契的登高之路成為最多人關注的焦點，讓人直呼「幸運水果」發威。在登頂過程中，六棒接唱經典團體歌曲，讓粉絲直呼：「這就是青春的回憶殺！」此外，六棒透過心電感應挑戰，成功猜中小杰跳繩次數7次，六棒稱：「這比中樂透還開心！」這一幕也成為當晚眾人津津樂道的名場面。



▲威廉(左起)阿緯與小煜玩遊戲超認真。（圖／TVBS）

在接近終點的1706階台階前，打頭陣的小杰停下腳步，堅定地說：「我要等兄弟一起跨過這一階。」展現濃厚團魂，不僅感動了六棒，也讓粉絲動容，讚嘆這是真正的兄弟情誼。



▲六棒挑戰景美女中。（圖／TVBS）

節目中也不乏笑料與爆點，包含小杰在彈跳床任務中消失在畫面中、王子狂罵髒話遭消音，阿緯還爆料威廉當年「熊抱哥」的愛情故事，播出後引來威廉太座的激烈反應，差點釀成威廉的「婚姻危機」。

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▲威廉跟小杰古裝扮相搞笑。（圖／TVBS）

威廉急忙在另一半的社群貼文下昭告：「我暫時不去錄影了，要先處理家務事。」小煜、王子、小杰紛紛加入戰局，要威廉「跪算盤」。始作俑者阿緯加碼挑釁威廉：「你敢在家再看一次嗎？」身兼製作人威廉一邊發文分享Netflix入榜的好消息，一邊回嗆：「我先跟阿緯冷戰，你以為我手上沒有你的秘密嗎？衝第一我就公佈！」這一來一往的鬥嘴讓粉絲笑翻，期待接下來六棒在節目中相互爆料的橋段。



本週，六棒將挑戰「2024德國世界盃室外拔河錦標賽」十面金牌得主—景美女中拔河隊。六位「熱血大叔」能否完成不可能的任務，令人拭目以待！