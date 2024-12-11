迪麗熱巴穿透膚衣「純白Bra被看光」！　狂吸百萬人按讚被辣暈

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星迪麗熱巴以其立體精緻的五官和高挑的身材，成為不少人心目中的完美女神，每每推出作品都會掀起討論，是眾所認可的頂流。她近日更新微博，曬出一系列的近況照，其中一套透膚的外搭讓纖細的身材以及白色內衣隱隱若現，讓粉絲直呼太辣，也紛紛留言關心她，提醒最近天氣冷，必須注意保暖。

▲迪麗熱巴是許多人心目中的頂流女神。（圖／翻攝自迪麗熱巴微博）

迪麗熱巴近日在微博分享了一組美照，照片中，她身穿一件透視感十足的白色透膚開襟衫，上面點綴著蝴蝶、蜻蜓等刺繡圖案，搭配一條黑色皮短裙，盡顯她修長的身材與纖細的腰線。她隨性地將針織衫微微敞開，透膚的設計可直接看到她內搭的白色Bra，整體看起來既有氣質又不失性感，一頭烏黑長髮自然披下，慵懶且自信的神情，讓粉絲紛紛留言讚嘆，共吸引了41萬則留言、破百萬個讚，是名符其實的流量女神。

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▲迪麗熱巴透視裝辣翻。（圖／翻攝自迪麗熱巴微博）

身為頂流的迪麗熱巴，一直以來都是話題中心，先前網紅郭美美在直播中爆料，暗指兩位國內知名男女明星未婚生子，更說「女生是新疆人，男生是東北人，兩人都是演員」，雖未指名道姓，但網友迅速聯想到迪麗熱巴和黃景瑜，加上兩人傳出過緋聞卻未正面回應，因此引起超高討論，所幸隨後迪麗熱巴工作室立即發聲明澄清，表示「該詞條與熱巴無關，勿cue」，放話提告造謠者。