阿Ken曝「朋友視角的周杰倫」　車開一半1舉動全愣住：說做就做

記者蔡宜芳／綜合報導

天王周杰倫上周在台北大巨蛋連開四場演唱會，吸引大票粉絲及名人到場支持。而他的好友兼演唱會串場主持人阿Ken，11日除了發文祝賀周杰倫「破蛋」，也分享了自己所看到的「周杰倫的特別之處」。

▲阿Ken和周杰倫是多年好友。（圖／翻攝自周杰倫IG、阿Ken臉書）

阿Ken回憶起在希臘拍攝《周遊記》時的一段經歷，當時他們在車程中，周杰倫和劉畊宏正聊著歌曲創作，突然周杰倫轉頭問當地嚮導：「這附近哪裡有在賣吉他嗎？」這讓大家一時反應不過來。幾分鐘後，他們在一個小鎮上找到了一間賣吉他的店，雖然店裡大多是賣給初學者的基本款，但周杰倫迅速挑了一把吉他，馬上開始創作，並讓旁人用手機錄下來。

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阿Ken說，當天周杰倫在買了吉他後，在等待拍攝的時間或車程中，吉他都沒有離手，「邊彈邊自語著『這樣有感覺，有感覺囉！』、『這邊要改一下！』、『唉唷，這樣不錯喔～！是不是！？』當你準備回應他時，他又會說：『先等一下，現在先不要打擾我！』到底怎樣！？明明是他自己先講話的。」

▲▼阿Ken無酬當周杰倫的演唱會串場主持人。（圖／翻攝自Facebook／阿Ken）

阿Ken表示，或許正是因為周杰倫這種說做就做的個性，才能創作出許多膾炙人口的歌曲，他曾經問過周杰倫：「你都不會累嗎？」周杰倫回答：「那沒關係吧，這麼屌的東西，一定要現在馬上弄啊！」阿Ken說，比起年輕人知道周杰倫是「偶像的偶像」，更希望大家能學習到周杰倫的優點，「其實大家可以試試，和他一樣，真心認為自己值得在當下認真地活著，用愛撫慰人心，用熱情和行動力創造出更多的正能量！這樣一來，相信我們都會活得更精彩，有一天也許你會做出像在大巨蛋辦演唱會（或是去主持大巨蛋演唱會）一樣厲害的事呢！」

【阿Ken全文】

謝謝杰倫邀請我參加他精彩的大巨蛋演唱會

也恭喜他破大巨蛋成功！

感覺現在是一個蠻好的時間點

來跟大家分享我看到周杰倫的特別之處

印象深刻的是之前在希臘拍攝周遊記時

在往下個拍攝景點的車程中

杰倫和劉教練正聊著歌曲的創作

對我來說

這也就是歌手的日常吧

沒想到聊著聊著

他突然轉頭問當地的嚮導：

這附近哪裡有在賣吉他嗎？

大家一下還反應不過來：

吉⋯吉他？是樂器的那個吉他嗎？

（不然還有別的也叫吉他的東西嗎？）

A few moments later….

我們就在一個小鎮上停下來

街上大多是賣紀念品和服飾的店家

我們走進唯一一間有在賣吉他的小店裡

這裡沒有知名的樂器品牌

而且大多是賣給初學者的一些基本款

沒兩分鐘的時間

杰倫就挑了一把

跳上車後就開始創作

一邊叫旁人用手機錄下來

就這樣

當天在拍攝現場時他和製作團隊熱烈討論節目內容

在等待拍攝的時間或是在車程中

他就吉他不離手

邊彈邊自語著：

這樣有感覺，有感覺囉！⋯⋯這邊要改一下！⋯⋯唉唷，這樣不錯喔～！是不是！？

當你準備回應他時

他又會說：先等一下，現在先不要打擾我！

（到底怎樣！？明明是他自己先講話的）

有感覺有想法就直接執行了！

就是現在！馬上！

在大巨蛋演唱會這四天下來

歌迷朋友點了他歷年來如此大量又膾炙人口的歌曲

我想很多都是因為他這種說做就做的個性

當靈感一來時馬上被創作出來的

有人可能會覺得現在手邊沒樂器⋯⋯之後再說吧！

現在還有手邊的工作⋯⋯等休息時再說吧！

而他是

沒有吉他？現在去買一把！

沒有時間？就利用一般人的休息時間吧！

我問他：你都不會累嗎？

他：那沒關係吧，這麼屌的東西，一定要現在馬上弄啊！

而在希臘的公路上

那把吉他又會和他一起造就出哪一首像「一路向北」或是「回到過去」的經典呢？

我期待～

在演唱會上我說有很多年輕的偶像把杰倫當偶像

所以他是偶像的偶像！

但我真正想讓年輕的朋友知道的是

他對自己的每個靈感、每個想法都特別珍惜

他對身旁人事物的敏銳感受正是燃起他創作的動力

其實大家可以試試

和他一樣

真心認為自己值得

在當下認真的活著

用愛撫慰人心

用熱情和行動力創造出更多的正能量！

這樣一來

相信我們都會活得更精彩

有一天也許你會做出像在大巨蛋辦演唱會（或是去主持大巨蛋演唱會）一樣厲害的事呢！

我會提到錄周遊記時所發生的故事

有另一個很重要的原因

就是周遊記第二季因為有我加入而變得更好看了

大家一定要記得收看喔！

就先從有我的集數看起來吧！

快點啊！跟你的偶像周杰倫一樣發揮你的行動力吧！