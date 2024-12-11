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Darren拼百萬獎金！答題秒選老闆周杰倫　超真實原因惹全場噴笑

記者孟育民／台北報導

歌手出道後轉戰戲劇圈的Darren邱凱偉，私下也善於模仿其他藝人，上周在周杰倫「嘉年華」演唱會時，突如其來被老闆周杰倫點名現場來一段模仿，邱凱偉一連串模仿康康與柯有倫等人，讓現場歌迷驚喜不已。這次他為了搶百萬獎金上《全家有智慧》拚台語，在其中一關選擇關鍵字時，邱凱偉毫不猶豫地先選「周杰倫」，主持人林美秀以為兩人是好友關係才選，沒想到邱凱偉卻回答：「不是，因為周杰倫感覺比較有錢，所以選他應該會很有錢。」引起現場一陣大笑。

▲▼邱凱偉在其中一關關鍵字，毫不猶豫選「周杰倫」，原因是感覺他比較有錢。（圖／公視台語台提供）

▲邱凱偉在其中一關關鍵字，毫不猶豫選「周杰倫」。（圖／公視台語台提供）

而邱凱偉對上李維維率領的隊伍，兩人曾合作多部戲劇，讓主持人阿松好奇問李維維：「聽說妳跟對方的隊長（邱凱偉）也是好朋友？」李維維卻回答：「他是我小弟」，惹得邱凱偉大笑，主持人林美秀不解為什麼是小弟？李維維解釋說：「因為我都不怕他。」言談中感受到兩人的好交情，面對好友要互相廝殺，林美秀提醒「不能讓來讓去」，阿松附和說：「就算好朋友也要算清楚。」

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▲▼邱凱偉在其中一關關鍵字，毫不猶豫選「周杰倫」，原因是感覺他比較有錢。（圖／公視台語台提供）

▲邱凱偉和李維維互動有趣。（圖／公視台語台提供）

輪到李維維選擇關鍵字題目，其中一題，「台灣舊地名『阿猴』是現在哪個城市？」讓李維維困惑不已，想尋求隊友王以路、亞美將和Mei支援，她們也雙手一攤表示不知道，在旁看熱鬧的邱凱偉故意鬧李維維：「我知道答案，到時候獎金分我一半好不好？」只見李維維毫不猶豫地點頭答應，讓邱凱偉大笑說：「真的嗎？」最終李維維回答錯誤，正確答案是「屏東」，讓屏東人的邱凱偉大嘆可惜，自己沒選到這題。

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關鍵字

Darren, 周杰倫, 全家有智慧, 林美秀

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