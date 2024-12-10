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愛奇藝尖叫之夜獎項公開！　林依晨奪「亞太年度優秀演員」吐心聲

記者黃庠棻／台北報導

2024愛奇藝尖叫之夜於7日在澳門銀河綜藝館舉行，現場星光熠熠，集合數百位明星、業界領袖，與數千名愛奇藝VIP會員、熱情粉絲及媒體，加上全球透過愛奇藝免費直播圍觀的觀眾，一同見證六大單元、總計66項大獎的頒發，向這一年來杰出的影視綜藝作品及創作者致敬。

▲秦嵐出席愛奇藝尖叫之夜。（圖／iQIYI國際站）

▲秦嵐出席愛奇藝尖叫之夜。（圖／iQIYI國際站）

愛奇藝打造的經典娛樂盛典IP「尖叫之夜」已步入第十個年頭，以其璀璨的明星陣容、精彩絕倫的舞臺表演及權威榮譽認證，深受觀眾喜愛，成為年末最具號召力的娛樂盛宴之一。

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▲劉詩詩出席愛奇藝尖叫之夜。（圖／iQIYI國際站）

▲劉詩詩出席愛奇藝尖叫之夜。（圖／iQIYI國際站）

活動當晚包含6大單元「海外單元」、「戲劇單元」、「綜藝單元」、「電影單元」、「尖叫單元」及「致敬單元」。其中，「海外單元」囊括亞太年度創新節目、亞太年度新力量演員、亞太年度優秀演員等七大獎項。

▲林依晨出席愛奇藝尖叫之夜。（圖／iQIYI國際站）

▲林依晨出席愛奇藝尖叫之夜。（圖／iQIYI國際站）

熱播中的《星光閃耀的少年》榮獲亞太年度創新節目，節目中一公排名前三的劉冠佑、孫瑩澔、邵子恒更專程從韓國飛來領獎；鄧為摘得亞太年度新力量演員；田曦薇獲評亞太年度進取演員，王星越則被評為亞太年度受歡迎演員。

▲《星光閃耀的少年》劉冠佑、孫瑩澔、邵子恒。（圖／iQIYI國際站）

▲《星光閃耀的少年》劉冠佑、孫瑩澔、邵子恒。（圖／iQIYI國際站）

林依晨憑藉《不夠善良的我們》中的出色表現，奪得亞太年度優秀演員殊榮，該劇在愛奇藝國際版上表現強勢，連續三周占據人氣榜首，林依晨感謝時表示「非常感謝愛奇藝提供這麼棒的平台，讓優質劇集得以展現，我很高興好劇能讓不同群體相互理解、體諒，並反映各時代的重要議題，期待在未來更多好劇中與大家相遇。」

▲林依晨出席愛奇藝尖叫之夜。（圖／iQIYI國際站）

▲林依晨在愛奇藝尖叫之夜奪獎。（圖／iQIYI國際站）

亞太年度觀眾喜愛演員則由泰劇《金色光芒》女主角呂愛惠Baifern奪下，該劇在泰國站表現不俗，另外《四海重明》主演張淩赫也共同獲得此獎；虞書欣則獲亞太年度全能藝人稱號。

▲呂愛惠Baifern出席愛奇藝尖叫之夜。（圖／iQIYI國際站）

▲呂愛惠Baifern出席愛奇藝尖叫之夜。（圖／iQIYI國際站）

「戲劇單元」共頒發32項榮譽，涵蓋《三大隊》獲年度懸疑劇集、《城中之城》奪年度品質劇集、《我的阿勒泰》摘年度短劇集、《南來北往》獲年度長劇集、《一念關山》擁有年度會員影響力劇集、《追風者》則是年度觀眾喜愛劇集。

今夏口碑爆火的《唐朝詭事錄之西行》更被封為年度劇王，身為主演也獲得「年度角色人物」的楊志剛幽默表示「感謝愛奇藝把這個獎頒給了我這個已經過了氣的中年男演員，但因為《唐朝詭事錄》這一個角色我覺得我好像要翻紅了」，他也告誡自己戒躁戒驕、要潛心創作。

▲劉詩詩出席愛奇藝尖叫之夜。（圖／iQIYI國際站）

▲劉詩詩出席愛奇藝尖叫之夜。（圖／iQIYI國際站）

備受矚目的「尖叫單元」中，白鹿獲封2025觀眾矚目演員；劉詩詩則摘得「尖叫女演員」；「尖叫男演員」則由成毅奪得，當晚成毅領獎時，現場觀眾高聲歡呼，台下許多成毅的粉絲舉著綠色燈牌氣氛熱烈；過去一年，愛奇藝打造的《一念關山》、《追風者》、《唐朝詭事錄之西行》等作品深受歡迎，這些劇集以創新立意、精湛藝術表現，成功突破愛奇藝內容熱度萬點大關，當晚正式進入愛奇藝榮譽殿堂。

▲成毅出席愛奇藝尖叫之夜。（圖／iQIYI國際站）

▲成毅出席愛奇藝尖叫之夜。（圖／iQIYI國際站）

▲成毅出席愛奇藝尖叫之夜，台下都是他的粉絲。（圖／iQIYI國際站）

盛典尾聲，身兼演員與歌手雙重身份的劉宇寧現場獻唱經典劇集《蒼蘭訣》、《一念關山》的OST《尋一個你》及《奉上》，與現場觀眾一同回味劇中經典愛情故事。更多精彩劇集都在愛奇藝國際版。

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