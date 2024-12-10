周杰倫RAP哥小姨子發聲挺：就是運氣好被cue到！　揭全家遭轟5天現況

記者田暐瑋／綜合報導

周杰倫台北大巨蛋4場演唱會完美落幕，卻因「告白氣球Rap哥」的點歌事件掀起熱議，老婆一度出聲為他抱不平，卻難平息輿論攻擊，9日他的小姨子不忍發文，替姊夫抱屈：「這首歌對他們家的意義很大，他們就是運氣好在幾萬人之中被cue到。」更大讚勇敢表演的姊夫非常帥氣。

RAP哥的小姨子在「爆料公社」發文表示，姊夫其實是個疼愛妻子、熱愛孩子的好丈夫與好父親，更是一位音樂創作者，〈告白氣球〉對姊夫一家人意義非凡，為了這次演唱會，一家人還親手製作海報、T恤，共同創造難忘的回憶，能和周杰倫合唱也是他與孩子的共同夢想，「他們有了入場券，接下來點歌環節靠的就是運氣了，他們就是運氣好在幾萬人之中被cue到，一時的興奮肯定是把心中最想合唱的歌講出來。」

▲周杰倫RAP哥。（圖／翻攝自Threads）

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針對近日的網路謾罵，原PO不滿反擊酸民：「可以留點口德嗎？」並表示姊夫面對負評時依然積極樂觀，保護家人的同時，也表現出堅強的態度，「事發到今天我還是覺得姐夫很帥，因為他做了他覺得對的事情以及他想做的事情，這幾天網路的謾罵聲真的很可怕，連可憐無辜的孩子也要接受到一堆陌生人的批評，到底網軍們在生氣什麼？」

▲周杰倫「嘉年華」大巨蛋演唱會day2。（圖／杰威爾提供）

▲RAP哥小姨子發文。（圖／翻攝自爆料公社）

RAP哥小姨子發文：

四天的杰倫演唱會結束了，當然帶起了很多很多人的話題，除了大家關注嘉賓會有誰、點歌歌單會不會唱到心中那首歌之外也引來了一個熱門話題-告白氣球rap哥。

沒錯，最近網軍熱門話題的rap哥就是我姐夫，我在這裡必須跳出來表達一下我的想法。

姐夫跟杰倫一樣，是個疼老婆的好老公、是個愛小孩的好爸爸也是個喜歡唱歌的音樂人，杰倫一直也是姐夫的偶像，所以每次的改編創作也都是以杰倫的歌為主。

能有一位偶像，是可以跨時代跟爸爸媽媽一起去追星並且學習著的，想必也只有周杰倫了！相信每個杰倫粉絲都跟我們有一樣的感觸！於是能帶上一家人去參加睽違了這麼久的演唱會，你們一定能感同深受這是個多麼難得的機會啊！

在準備前往演唱會的前一天，他們全家人特地一起做海報字卡、手繪Tshirt，我相信他們除了一起當小粉絲很期待之外 也在一起創造一個很特別的美好回憶。

「告白氣球」這首歌對他們家的意義很大（這裡我就不多說了），姐夫就是真的希望能跟杰倫一起唱告白氣球，這是他與孩子的夢想，就跟其他人說夢想是可以看到杰倫演唱會一樣，於是他們有了入場券，接下來點歌環節靠的就是運氣了，他們就是運氣好在幾萬人之中被cue到，一時的興奮肯定是把心中最想合唱的歌講出來，或許就是因為前面杰倫的歌單已經唱過，這對粉絲來說或許覺得有點傻眼，但沒有人會知道這首歌對他們的意義是什麼，這也是為什麼杰倫在點歌時也都會問歌迷「為什麼會想點這首歌？」

事發到今天我還是覺得姐夫很帥，因為他做了他覺得對的事情以及他想做的事情，這幾天網路的謾罵聲真的很可怕，連可憐無辜的孩子也要接受到一堆陌生人的批評，到底網軍們在生氣什麼？

可以留點口德嗎。

四個孩子都很有家教、也都很有禮貌，除此之外還各自多才多藝，我姊姊姐夫把他們都教的很好，不需要陌生人來批評指教。

或許也因為這件事情讓我更佩服姐夫了，不但沒有因此消沉 卻把家人都保護的好好的，也都是笑笑的跟我們說沒事。希望我的朋友們可以一起幫姐夫加油打氣一下，一起平反網路的謾罵。

希望我也可以靠網路的力量停止住大家的嘴