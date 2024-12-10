ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

周杰倫RAP哥小姨子發聲挺：就是運氣好被cue到！　揭全家遭轟5天現況

記者田暐瑋／綜合報導

周杰倫台北大巨蛋4場演唱會完美落幕，卻因「告白氣球Rap哥」的點歌事件掀起熱議，老婆一度出聲為他抱不平，卻難平息輿論攻擊，9日他的小姨子不忍發文，替姊夫抱屈：「這首歌對他們家的意義很大，他們就是運氣好在幾萬人之中被cue到。」更大讚勇敢表演的姊夫非常帥氣。

RAP哥的小姨子在「爆料公社」發文表示，姊夫其實是個疼愛妻子、熱愛孩子的好丈夫與好父親，更是一位音樂創作者，〈告白氣球〉對姊夫一家人意義非凡，為了這次演唱會，一家人還親手製作海報、T恤，共同創造難忘的回憶，能和周杰倫合唱也是他與孩子的共同夢想，「他們有了入場券，接下來點歌環節靠的就是運氣了，他們就是運氣好在幾萬人之中被cue到，一時的興奮肯定是把心中最想合唱的歌講出來。」

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲周杰倫RAP哥。（圖／翻攝自Threads）

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對近日的網路謾罵，原PO不滿反擊酸民：「可以留點口德嗎？」並表示姊夫面對負評時依然積極樂觀，保護家人的同時，也表現出堅強的態度，「事發到今天我還是覺得姐夫很帥，因為他做了他覺得對的事情以及他想做的事情，這幾天網路的謾罵聲真的很可怕，連可憐無辜的孩子也要接受到一堆陌生人的批評，到底網軍們在生氣什麼？」

▲▼周杰倫「嘉年華」大巨蛋演唱會day2，嘉賓動力火車。（圖／杰威爾提供）

▲周杰倫「嘉年華」大巨蛋演唱會day2。（圖／杰威爾提供）

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲RAP哥小姨子發文。（圖／翻攝自爆料公社）

RAP哥小姨子發文：

四天的杰倫演唱會結束了，當然帶起了很多很多人的話題，除了大家關注嘉賓會有誰、點歌歌單會不會唱到心中那首歌之外也引來了一個熱門話題-告白氣球rap哥。
沒錯，最近網軍熱門話題的rap哥就是我姐夫，我在這裡必須跳出來表達一下我的想法。
姐夫跟杰倫一樣，是個疼老婆的好老公、是個愛小孩的好爸爸也是個喜歡唱歌的音樂人，杰倫一直也是姐夫的偶像，所以每次的改編創作也都是以杰倫的歌為主。
能有一位偶像，是可以跨時代跟爸爸媽媽一起去追星並且學習著的，想必也只有周杰倫了！相信每個杰倫粉絲都跟我們有一樣的感觸！於是能帶上一家人去參加睽違了這麼久的演唱會，你們一定能感同深受這是個多麼難得的機會啊！
在準備前往演唱會的前一天，他們全家人特地一起做海報字卡、手繪Tshirt，我相信他們除了一起當小粉絲很期待之外 也在一起創造一個很特別的美好回憶。
「告白氣球」這首歌對他們家的意義很大（這裡我就不多說了），姐夫就是真的希望能跟杰倫一起唱告白氣球，這是他與孩子的夢想，就跟其他人說夢想是可以看到杰倫演唱會一樣，於是他們有了入場券，接下來點歌環節靠的就是運氣了，他們就是運氣好在幾萬人之中被cue到，一時的興奮肯定是把心中最想合唱的歌講出來，或許就是因為前面杰倫的歌單已經唱過，這對粉絲來說或許覺得有點傻眼，但沒有人會知道這首歌對他們的意義是什麼，這也是為什麼杰倫在點歌時也都會問歌迷「為什麼會想點這首歌？」
事發到今天我還是覺得姐夫很帥，因為他做了他覺得對的事情以及他想做的事情，這幾天網路的謾罵聲真的很可怕，連可憐無辜的孩子也要接受到一堆陌生人的批評，到底網軍們在生氣什麼？
可以留點口德嗎。
四個孩子都很有家教、也都很有禮貌，除此之外還各自多才多藝，我姊姊姐夫把他們都教的很好，不需要陌生人來批評指教。
或許也因為這件事情讓我更佩服姐夫了，不但沒有因此消沉 卻把家人都保護的好好的，也都是笑笑的跟我們說沒事。希望我的朋友們可以一起幫姐夫加油打氣一下，一起平反網路的謾罵。
希望我也可以靠網路的力量停止住大家的嘴

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

阿妹大巨蛋唱〈三天三夜〉里長抗議了！　住戶求禁跳：像地震有感震動

阿妹大巨蛋唱〈三天三夜〉里長抗議了！　住戶求禁跳：像地震有感震動

汪東城突放話「終止合作」曾沛慈被疑已取關！事主回應了：我的錯

汪東城突放話「終止合作」曾沛慈被疑已取關！事主回應了：我的錯

小優、鮪魚友誼翻船！感情好到買同一建案當鄰居…因1事互退追蹤

小優、鮪魚友誼翻船！感情好到買同一建案當鄰居…因1事互退追蹤

林志穎15歲兒Kimi正面照曝光！「電眼神複製爸爸」　網暴動求出道

林志穎15歲兒Kimi正面照曝光！「電眼神複製爸爸」　網暴動求出道

周杰倫RAP哥小姨子發聲挺：就是運氣好被cue到！　揭全家遭轟5天現況

周杰倫RAP哥小姨子發聲挺：就是運氣好被cue到！　揭全家遭轟5天現況

周杰倫大巨蛋後台走向她貼貼！昆凌曬「老婆視角」網：看到一片白

周杰倫大巨蛋後台走向她貼貼！昆凌曬「老婆視角」網：看到一片白

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

山下智久IG曬「周杰倫世紀合照」！　嗨喊：amazing show

山下智久IG曬「周杰倫世紀合照」！　嗨喊：amazing show

1年前被罵歧視光頭哥哥..黃大謙「聽到母湯喔」就發抖　道歉再也等不到答案

1年前被罵歧視光頭哥哥..黃大謙「聽到母湯喔」就發抖　道歉再也等不到答案

雪碧半夜廁所跌倒「肋骨插內臟」！　痛到尖叫：比整型還痛

雪碧半夜廁所跌倒「肋骨插內臟」！　痛到尖叫：比整型還痛

鴻海尾牙「女主持1招求上位」！公關：太下流了 暗黑手段嚇壞業界

鴻海尾牙「女主持1招求上位」！公關：太下流了 暗黑手段嚇壞業界

鼎王又關1家「SJ始源崩潰發聲了」！　每次來台必吃：是VVVIP客人

鼎王又關1家「SJ始源崩潰發聲了」！　每次來台必吃：是VVVIP客人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

阿妹大巨蛋唱〈三天三夜〉里長抗議了！　住戶求禁跳：像地震有感震動

汪東城突放話「終止合作」曾沛慈被疑已取關！事主回應了：我的錯

小優、鮪魚友誼翻船！感情好到買同一建案當鄰居…因1事互退追蹤

林志穎15歲兒Kimi正面照曝光！「電眼神複製爸爸」　網暴動求出道

周杰倫RAP哥小姨子發聲挺：就是運氣好被cue到！　揭全家遭轟5天現況

周杰倫大巨蛋後台走向她貼貼！昆凌曬「老婆視角」網：看到一片白

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

山下智久IG曬「周杰倫世紀合照」！　嗨喊：amazing show

1年前被罵歧視光頭哥哥..黃大謙「聽到母湯喔」就發抖　道歉再也等不到答案

雪碧半夜廁所跌倒「肋骨插內臟」！　痛到尖叫：比整型還痛

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周杰倫

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《棒棒堂》ECHO老婆「催生2天才生」！崩潰痛哭：所有劇本都不一樣了
  2. 山下智久曬寧夏夜市私照「喜歡這地方」！網讚：一站出來就像日劇
  3. 鴻海尾牙「女主持1招求上位」！公關：太下流了 暗黑手段嚇壞業界
  4. 周杰倫RAP哥小姨子發聲挺：就是運氣好被cue到！　揭全家遭轟5天現況
  5. 網瘋傳「Kimi大巨蛋帥照」陳若儀4字回應！坐林志穎後面顏值成亮點
  6. 阿妹大巨蛋唱〈三天三夜〉里長抗議了！　住戶求禁跳：像地震有感震動
  7. 鼎王又關1家「SJ始源崩潰發聲了」！　每次來台必吃：是VVVIP客人
  8. 罹癌切除膀胱仍繼續報新聞！　日傳奇主播小倉智昭病逝…享壽77歲
  9. 林志穎15歲兒Kimi正面照曝光！「電眼神複製爸爸」　網暴動求出道
  10. 周杰倫大巨蛋後台走向她貼貼！昆凌曬「老婆視角」網：看到一片白

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366