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金曲歌后A-Lin現身！戴愛玲台上唱一半忍不住淚崩

記者許逸群／綜合報導

「鐵肺歌后」戴愛玲《故事的故事》巡迴演唱會香港站於昨（8日）開唱，她演唱多首經典歌，嘉賓更請好姐妹「金曲歌后」A-Lin義氣力挺，讓愛哭的它忍不住又在舞台上落淚。兩人將私下閒聊如實呈現在舞台上，聊天話題不斷的她們忍不住笑說：「要是沒人阻止我們，我們應該會一路聊到半夜12點。」

▲▼戴愛玲香港演唱會。（圖／華納音樂提供）

▲A-Lin擔任戴愛玲香港演唱會特別嘉賓。（圖／華納音樂提供）

戴愛玲繼4月於香港首度登台後，再度於香港開唱，更是她的首場香港個人演唱會，意義非凡。她笑說：「出道這麼久這是第一次在香港辦專場，從門票開賣到登台前一刻我都還在緊張，但看到香港觀眾這麼熱情回應，真的好感動。」戴愛玲也在演出上竭盡所能的演唱歌迷敲碗的經典歌曲。

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▲▼戴愛玲香港演唱會。（圖／華納音樂提供）

▲▼戴愛玲香港演唱會。（圖／華納音樂提供）

▲▼戴愛玲香港演唱會。（圖／華納音樂提供）

戴愛玲此次也早在演出前公布嘉賓，正是身為好姐妹的「金曲歌后」A-Lin。兩人先是合唱了〈愛了就知道〉，瞬間讓現場氣氛相當熱烈。A-Lin笑說：「很開心可以跟姊姊再度在舞台上合唱，除了來支持我的好姊姊，我來香港還有另一個目的吃美食，其實我剛剛已經先在後台吃很多了。」

提到第一首所選唱的〈愛了就知道〉，A-Lin透露：「這首歌是我的少女時代，因為當年這是一部偶像劇《18歲的約定》的主題曲，妳是我的偶像。」戴愛玲接著說：「這首歌是我出道第一張專輯，讓大家認識我的歌，真的很有意義。」

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