黃豪平：沒看周杰倫人生不會少一塊！　親授2招走出錯失恐懼

記者王靖淳／綜合報導

天王周杰倫睽違7年在台舉辦演唱會，自5日起在台北大巨蛋連唱4天，場場吸引3.8萬歌迷湧入，演唱會已於昨（8）日圓滿落幕，但仍在網路上掀起不小話題，許多沒票入場的歌迷也紛紛發文表達不捨心聲。為此，藝人黃豪平今（9）日也在社群發文談及此事，除了親授2招走出錯失恐懼症之外，同時也安慰無法進場的粉絲，「沒去看周杰倫嗎？你的人生不會因此少一塊！」

▲黃豪平發文談周杰倫。（圖／翻攝自Facebook／黃豪平）

黃豪平表示，周杰倫的演唱會結束後，看到許多人都在社群上分享自己在現場的經歷，他認為此舉可能引發未能到場者的「FOMO」（錯失恐懼症）。為此，黃豪平幽默提出自己的「解方」，幫助大家化解這種心情，並笑言：「仔細想想，你有沒有真的很想看這個演出呢？」

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▲周杰倫在大巨蛋連唱4天。（圖／杰威爾提供）



黃豪平在文中戲劇化地模擬了無法搶票成功的粉絲心理，包括對演唱會的嚮往以及對搶票失敗的無奈，甚至幽默地感慨：「不是啊，為什麼所有演出都秒殺，就我的演出賣了一個月才完售？」他一邊打趣透露自己脫口秀演出的銷售狀況，一邊展現對歌迷心情的理解，以詼諧語氣化解錯失的遺憾，並鼓勵大家耐心等待周杰倫的下一場演出，「好你就乖乖等下次。」