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才傳月領信託3萬！林靖恩遭直擊「超商討食」　李坤城兒1句酸爆

音樂人李坤城與小40歲妻子林靖恩的「爺孫戀」轟動一時。（圖／翻攝自臉書／李坤城）

▲音樂人李坤城與小40歲妻子林靖恩的「爺孫戀」轟動一時。（圖／翻攝自臉書／李坤城）

圖文／CTTWANT

已故音樂人李坤城與林靖恩的「爺孫戀」曾引發轟動，然而在男方癌逝後，她多次因脫序行為登上新聞版面，除了大鬧飯店、偷吃民眾的外送餐點、偷飲料等，如今又爆出在台中公園附近流浪，還跑到超商向店員討東西吃。對此，李坤城之子李卓軒在臉書發文「全家就是你家」，雖然沒有提到名字，但似乎話中有話。

曾參選台中市田心里里長的王若薰昨（8日）在臉書發文稱，自己當天在住家附近的全家超商遇到林靖恩，對方一頭短髮，身上還算乾淨，疑似沒錢吃飯，跟店員借廁所、要熱水喝，「我假裝在看巧克力，偷偷觀察她，聽到她問店員可不可以吃那個東西，店員說那個不行，要付錢的，我衝動過去想幫他付錢」。

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王若薰提到，林靖恩防備心很重，一看到自己靠近，便惡狠狠瞪了她一眼，「我就嚇到退後一步，然後我就出去外面，我是真的有心想幫她，但是很難接近她」。王若薰表示，林靖恩之前都在台中公園附近流浪，現在跑到南屯區，剛好被她遇到，「本人比電視好看一點，希望她能趕快回家，不要到處流浪了」。

據了解，李卓軒日前才透露，李坤城留下的房產變賣後信託，林靖恩每月能領3萬元，至少可以領10年，「不用工作比各位過得更爽更舒服更有錢，還去偷東西就是腦子壞掉花太快了。」如今林靖恩爆出在超商討食，李卓軒再度發文「全家就是你家」，儘管沒有提到名字，但似乎就是在暗諷林靖恩。

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林靖恩, 李卓軒, 周刊王

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