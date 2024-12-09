黃偉晉主持《娛百》不在乎酬勞「駁斥謠言」！　節目傳收攤首發聲

記者孟育民／台北報導

八大綜合台的長壽節目《娛樂百分百》今（9日）遭周刊爆出即將收攤，指出因為受幾年前羅志祥與愷樂事件的影響，外加收視慘跌不到0.2%、主持人黃偉晉加入新東家後主持費漲價，種種因素導致節目將在12月熄燈。對此，八大電視台火速駁斥謠言，也澄清黃偉晉並未漲價。黃偉晉稍早和Lulu、陳明珠出席《2025超級巨星紅白藝能大賞》 主持人亮相記者會，表示《娛百》還照常錄影，跟經紀公司確認後，也確定沒有調漲主持費。

▲黃偉晉接下明年《紅白》主持棒。（圖／記者孟育民攝）



黃偉晉表示不知道傳言從哪傳出，但節目一切如常，下禮拜也照常錄影，「我們還出國外景，如果我漲價還出國，那到底是多有錢？我出國還玩到哭，因為我們感情很深厚。」他強調真的沒漲價，對現在的酬勞已經很滿意，「除了出國真的很累以外，在棚內跟熟悉的人玩遊戲，我覺得是很開心的工作，不漲也沒關係。」但他認為調漲酬勞並不可恥，「誰漲了會不開心？」

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▲黃偉晉喜歡跟《娛百》同仁一起工作。（圖／記者孟育民攝）

黃偉晉在2018年加入《娛樂百分百》，經歷過當兵、成團，主持人變動，一路從站在旁邊搭話的男孩，變成擔綱主Key的靈魂人物，早已和節目密不可分。對於爆出收攤的新聞，八大電視台發聲：「《娛樂百分百》持續推陳出新，下周也將進棚錄影，何來收攤之說！另和主持人偉晉的合作，一直以來非常愉快，並沒有因轉換新東家，提出調漲費用的要求。」





