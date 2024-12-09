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周杰倫隔7年台開唱「要睡了還在嗨」　認演唱會症候群：尾場後勁很強

記者張筱涵／綜合報導

周杰倫（周董）睽違7年再度於台灣開唱，在台北大巨蛋一連舉辦4場演唱會，於12月8日劃下完美句點。而他沒有參加這次的慶功宴，到家洗完澡已經躺在床上準備入眠時，內心還是澎湃不已，笑認自己有演唱會症候群：「尾場後勁很強。」

▲▼周杰倫「嘉年華」台北大巨蛋演唱會day4。（圖／杰威爾提供）

▲周杰倫「嘉年華」台北大巨蛋演唱會於8日落幕。（圖／杰威爾提供）

周杰倫在結束8日大巨蛋演唱會後，沒有選擇參加慶功宴而是先回家，但半夜躺在床上時內心還是亢奮不已，透過Instagram限時動態坦承：「這個尾場的後勁很強，現在有點演唱會症候群了，我沒去參加慶功宴，都洗完澡了準備要睡了，身體已放鬆，但內心還在嗨，做夢會不會還在點歌。」

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不只如此，周杰倫過了1個小時又分享了一個演唱會插曲，當阿信準備唱歌時，他對阿信說自己的螢光棒是會變色的。事後回想，忍不住自嘲「我到底跟阿信講這個幹嘛」，進而形容這舉動有點像小學生炫耀新鉛筆盒，不斷拿出鉛筆又放回去。

周杰倫大巨蛋演唱會終場驚喜不斷，除了五月天擔任嘉賓外，歌壇天后張惠妹也現身舞台，帶來〈如果你也聽說〉及〈連名帶姓〉兩首經典金曲，最後更挑戰她在小巨蛋始終無法如願演唱的〈三天三夜〉，將全場氣氛推向最高潮。

▲▼周杰倫。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）▲▼周杰倫。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

▲周杰倫半夜發文。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

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周杰倫, 周董, 大巨蛋

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