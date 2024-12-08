伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！現場爆衝突　超扯原因曝光

記者田暐瑋／綜合報導

搖滾天王伍佰2023年斥資6000萬元，推出自編自導自演的搖滾歌劇《成功之路：How to Be a Rock Star》，近日展開大陸巡演，首站來到上海，演出內容卻遭台下觀眾怒吼退票，引發不小爭議。

▲伍佰遭粉絲怒逼退票。（圖／翻攝自微博、月光音樂提供）



伍佰的搖滾歌劇《成功之路》來到上海，部分粉絲在開演後發現伍佰亮相唱歌的時間不長，氣得開罵：「以為是演唱會，沒一首經典老歌！」並要求主辦單位退票，但真相是這些粉絲買票前沒看清楚，誤把這場歌劇表演當成是個人演唱會，騷動擾亂現場氣氛，也讓台上演出演員受到影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲伍佰遭粉絲怒逼退票。（圖／翻攝自微博）



伍佰在謝幕時疑似回應台下粉絲騷動，直言：「這是我腦裡面的世界！」卻仍難平息眾怒，上百名粉絲和主辦單位交涉到深夜，主辦單位最後妥協答應退票。針對此情況，主辦方在第2天演出時採取特殊措施，允許觀眾在演出開始後的15分鐘內申請退票，並在演出前寄送簡訊告知買票觀眾詳細的演出內容。

▲主辦單位寄簡訊提供觀眾。（圖／翻攝自微博）



據了解，《成功之路》售票頁面已清楚標明是伍佰自編自導的搖滾歌劇，並提供詳細的劇情簡介、曲目列表及演員陣容，現場更有曲目單發放，主辦卻仍接受退票，引來不少網友感嘆，「從來沒見過這麽卑躬屈膝的主辦方，這樣會不會是一種縱容？還是我們中國觀眾真的太幸福」、「粉絲自己看錯了讓伍佰買單」、「喊退票的有病 同意退票的更有病」。

▲網友反應。（圖／翻攝自微博）