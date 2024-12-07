柏原崇悼念中山美穗！　認「為了見她試鏡《情書》」：無法接受現實

記者黃皓瑋／綜合報導

日本女星中山美穗昨（6日）被發現猝逝於自家浴室，享年54歲，消息一出震驚各界。曾與她共同演出電影《情書》的男星柏原崇，今日在個人微博PO出日文、中文2個版本的悼念書信，自曝當年就是為了中山美穗，而參加《情書》的試鏡，也坦言難以接受她離世的現實。

▲柏原崇自曝是因中山美穗而參加《情書》試鏡。（圖／翻攝自微博／柏原崇）

現年47歲的柏原崇，曾飾演《情書》中的「少年藤井樹」，與《惡作劇之吻》的「入江直樹」紅遍亞洲，被封為「20世紀末美少年」。他回憶自己第一次接觸音樂，就是中山美穗的歌曲《You’re My Only Shinin’ Star》，也自曝當年參加《情書》的試鏡，就是為了親眼見到她：「終於如願以償，第一次見到中山美穗時，被她那耀眼的光芒所震撼，啞口無言，什麼也說不出來。」

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▲中山美穗、柏原崇曾合拍《情書》。（圖／翻攝IG／_miho_nakayama_）

柏原崇也坦言，現在仍難以接受中山美穗離世的噩耗：「只能像不停呼喊的博子（中山美穗在《情書》中的角色）一樣，懷著祈禱的心情，期盼著，願您，願您能夠安息。」貼文一出讓粉絲也感到相當不捨，紛紛留言安慰他：「不要太傷心，她會去很好的地方的」、「崇叔要好好的」、「你也要照顧好自己」。

關於中山美穗為何猝逝，據外媒《FNN》報導，日本警方根據遺體狀況，推測她有可能是在泡澡時，因急遽的溫度差引發「熱休克」，或因疾病等其他原因而溺水，不過確切的死因仍有待解剖調查。

▲柏原崇悼念中山美穗。（圖／翻攝自微博／柏原崇）