許富凱出大事膝蓋腫得像麵龜　被咬緊急送醫急救蜂窩組織炎

記者葉文正／台北報導

三立《瓜田冠軍的誕生》今天包括藝人包括林美秀、王彩樺、庭庭，及許富凱，肩負著推廣台灣農產品的使命，眾人現身圓山花博，許富凱透露，到戶外錄影狀況多，他自己膝蓋被蟲咬，腫到像麵龜，趕緊送醫急救，醫師警告若沒有就醫將是蜂窩組織炎。

▲林美秀(左起)王彩樺、許富凱出席活動。（圖／記者葉文正攝）

大家覺得，許富凱可能被蚊子咬到，他表示：「結果我被咬後，掛急診，好幾天都很腫，我們笨笨的，就穿著短褲進去摘這個柚子，然後呢也不知道什麽蟲咬，根本看不到，所以呢，回到家的時候，我的那個膝蓋就腫得像麵龜一樣，然後想說不行這一定要去看醫生，所以就去醫院打了抗生素。」若沒治療可能蜂窩性組織炎需要截肢。

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▲林美秀與王彩樺體驗農家忙碌生活。（圖／記者葉文正攝）

王彩樺提到這次下田忙農事的辛苦，「因為呢，我們大家都說天災，天災，那他們都是靠老天爺吃飯的，所以呢很謝謝老天爺，這陣子給我們很好的天氣，我這次最辛苦的，就坐在太陽底下，然後一直在拔蘿蔔，曬到都中暑。」

▲談到去田間的甘苦，大家都很有感覺。（圖／記者葉文正攝）

林美秀也說，「所以如果遇到天災的話，下大雨颱風天的話，淹水，這些農作物都真的就是都完全毀了，我們其實蠻心疼的，讓我們真的覺得我們要惜福跟惜福，千萬不要浪費。」

庭庭則提到，非常受到美秀姊疼愛，所以呢也把她當做自己的女兒，而林美秀之前罹患後天性血友病，他也透露：「病情已經好很多了，我跟你講哦，我們出外出這種外景，去體驗種植農作物，真的哦可以休息，我在那邊我完全整個放鬆，前幾天才去抽血，完全正常哦，現在三個月要抽一次血，完全正常健康，

醫生也嚇一跳，他以為我會怎麽樣。」