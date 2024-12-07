蔡阿嘎遭粉絲寄Email借錢！　沒回信「挨轟偽君子」無奈：我被騙很多錢

記者黃皓瑋／綜合報導

網紅蔡阿嘎在YouTube累積數百萬訂閱者，海內外都有不少他的死忠觀眾，不過近期有1位自稱是「馬來西亞粉絲」的網友，以家中急需用錢為由向他借錢，之後更因他一直沒回信而罵他「偽君子」，對此他也PO文無奈表示：「歹勢啦，我也被騙了很多錢。」

▲蔡阿嘎遭粉絲寄Email借錢。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）



蔡阿嘎昨（6日）在個人IG發文，並曬出1張從Email垃圾郵件筒中翻出的信件截圖。圖片中可見首次收到信件的時間為10月底，對方表示自己來自馬來西亞，是他的多年粉絲，並透露家中因為突發狀況花光積蓄，拜託他借自己5萬元救急，態度看起來相當誠懇客氣。

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不過由於蔡阿嘎始終沒有回信，過了3個禮拜後，該網友再度寄來郵件，並直呼：「阿嘎，求求你真的人命關天」、「我的家人在醫院真的很需要幫忙……求求你行行好當做善事幫幫我」。到了最後更是直接寄信開嗆：「沒想到你是個表裡不一的偽君子，最可悲的不只是你見死不救，也是你連回信都懶得回。」並在信中直言蔡阿嘎「虛偽」。

▲蔡阿嘎曬出郵件內容。（圖／翻攝自Facebook／yga0721）



蔡阿嘎對此則是相當無奈，在貼文中表示：「歹勢啦，我也被騙了很多錢，我是現在錢都在老婆那的偽君子……」也不禁困惑表示：「這是什麼最新的詐騙手法嗎？」貼文一出引發大批網友議論，不少人直言「這種態度跟搶劫沒兩樣」、「憑什麼要借粉絲錢」、「借錯人了，應該跟前員工借」、「認真說有急用錢的話，可洽慈善團體或社福單位」，也有網友質疑信件內容的真實性：「我們馬來西亞人不會這樣的，真的有事我們會找記者的或議員的。」