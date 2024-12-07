中山美穗「猝逝第一現場」曝光！浴缸滿滿熱水　專家：每年1.7萬人死亡

記者田暐瑋／綜合報導

日本54歲女星中山美穗6日被工作人員發現臥倒於自家浴缸猝逝，消息震驚各界。調查人員指出，她身上並無外傷，推測可能是因入浴前後溫差太大，導致「熱休克」猝逝，而發現遺體時的第一現場也曝光，當時浴缸內的水還是熱的。

▲中山美穗。（圖／翻攝自中山美穗IG）

據日媒《FNN》報導，中山美穗6日中午過後，被發現倒臥在自宅浴室身亡，工作人員因找不到人，前往她家中發現門被鎖住，破門後發現她在浴缸中呈現坐姿，身體微微前傾猝逝，浴缸放了滿滿的水，且還是熱的。根據中山美穗遺體的狀況，警方推測她可能進入浴室時，遭遇急遽的溫度差導致「熱休克」，或者在浴缸中可能因其他原因溺水。

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日本專擅泡澡及溫泉醫學研究的人類科學部教授早坂信哉表示， 熱休克是指溫度突然變化所引起的血壓突然變化，心臟和血管承受壓力，導致心肌梗塞和中風，熱休克不只老年人，也容易發生在年輕人身上，日本消費者廳也提醒，每年有1.7萬人因此身亡，過去曾有數據指出，熱休克死亡人數比交通意外過世還多出2倍。

▲中山美穗。（圖／翻攝自中山美穗IG）

早坂信哉表示，最危險的洗澡方式是在攝氏40度以上的熱水中停留10分鐘以​​上，尤其老年人應注意熱水浸泡時間不宜少於10分鐘，如果洗澡水超過40度，就有熱休克的危險，尤其水溫若達到42度以上會非常危險。另外，如果在熱水中停留超過10分鐘，即使溫度低於 40度，也會感覺很熱，對身體容易造成負擔。

如何才是最安全的泡澡方式？早坂信哉及消費者廳提出6點：水溫維持攝氏40度；洗澡時間最多10到15分鐘；不要邊洗澡邊玩手機；先提高浴室溫度；避免突然起身離開浴缸；不要在進食飲酒或服藥後立即洗澡，才能確保泡澡安全，有效消除疲勞。若是發現家人熱休克，第一時間要趕緊把人從浴缸中救出來，或是排乾浴缸中的水，確保不會溺斃，並讓人平躺，失去意識時可立刻施作胸外心臟按壓，趕緊叫救護車。