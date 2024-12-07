蔡阿嘎「滑脆看周杰倫」出Day2懶人包！爆粗口點名她：為什麼有票

記者陳芊秀／綜合報導

天王周杰倫6日在台北大巨蛋演唱會展開第二天的演唱會，YouTuber蔡阿嘎因為沒有買到票，靠滑Threads（脆）2小時整理出第一天演唱會的重點，迴響熱烈。而他再為第2日演唱會列10點懶人包，最後意外爆粗口，掀起關注。

▲蔡阿嘎滑脆看周杰倫演唱會Day2。（圖／杰威爾提供、翻攝自Threads）

蔡阿嘎表示，這次花1小時看「脆版周杰倫演唱會Day2」，整理出10大亮點懶人包，第一點特別提到「2024〈安靜〉變調版，太頂了！」，對改編版讚不絕口。接著，他笑虧阿Ken「我不是說你不要用吼的嗎？」，又點名來看演唱會的名人「瘦子讓大巨蛋排卵了」、「好了林書豪，真的好好打籃球就好」、「杰倫還在懷恨燕姿搶走最佳新人獎」。

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第二天演唱會嘉賓原來是動力火車，上台演唱〈忠孝東路走九遍〉改了歌詞「有人沒買到票，有人去下水道」，笑問「是在臭我這個免費仔嗎？」。而他也不忘加入猜想嘉賓陣容，「嘉賓女男女男，難不成後面兩場就是惠妹跟信宏？」。

▲周杰倫「嘉年華」大巨蛋演唱會Day2，嘉賓動力火車。（圖／杰威爾提供）

蔡阿嘎更提到「今天脆友的錄影都很棒，幾乎都沒有跟著唱，舒服」。貼文最後一句突然大爆粗口：「淦！為什麼洪+0今天有票去看？難道嘎哥是什麼很窮很賤拿不到公關AB票的人嗎？」

▲蔡阿嘎再出周杰倫演唱會Day2懶人包，最後爆粗口點名：「為什麼洪+0今天有票去看？」（圖／翻攝自Threads）

網友輪番留言「嘎哥竟然沒有公關票，我以為嘎哥有的欸，看一堆YT網紅都有，有點驚訝」、「票會不會寄到前公關地址去了」、「怎麼可能你沒票啦」、「公關票被+0攔截了吧」。另外也有網友推測留言「嘎哥該不會最後一天在現場統整吧」、「說不定你明天就有票了」。

▲攝影師蔡宗翰的妻子洪+0發文去看周杰倫演唱會。（圖／翻攝自臉書）