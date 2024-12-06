第一句會的日文是《情書》經典台詞！陳沂悼中山美穗：與青春告別

記者劉宛欣／綜合報導

日本54歲女星中山美穗6日驚傳離世，她因為沒有準時赴約，才被工作人員發現臥倒於自家浴缸，已經沒了氣息，消息震驚各界。各界紛紛致上哀悼之意，網紅陳沂也在臉書發文，透露自己對中山美穗的代表作《情書》印象深刻，第一句學會的日文會話就是片中的經典台詞。

▲中山美穗離世消息震驚演藝圈。（圖／翻攝自Instagram／_miho_nakayama_）

陳沂稍早在臉書提到中山美穗離世的遺憾消息，她表示《情書》中「你好嗎？我很好。（お元気ですか？私は元気です）」，是她第一句學會的日文會話。最近幾日一連送走許多演藝圈的人物，包含劉家昌、瓊瑤、中山美穗，讓她不禁感嘆寫下「2024年末，那些人的逝去，也讓我們真正和青春告別。」

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▲陳沂發文悼念中山美穗。（圖／翻攝自陳沂臉書）

陳沂接著語重心長表示：「經典之所以是經典，就是因為好多年後回頭看，依然是難以言喻的悸動。對我們不一樣的是，還承載著青春的回憶。」並且再度重述了一次《情書》的經典台詞「你好嗎？我很好。」，她認為「故事之所以美麗，就是因為那些遺憾和錯過，還有那些留不住的，永恆。」

有網友提及日媒報導中山美穗的死因疑似是熱休克導致心血管疾病過世，陳沂對此也感嘆「現在冬天真的很容易發生，大家都要特別注意，避免內外溫差過大！」提醒大家要注意。