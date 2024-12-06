胡瓜東區找女僕店　進去竟遇到老司機沈玉琳

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜開設Youtube頻道《下面一位》，人氣居高不下，頻道創立不到一年就擁有百萬觀看影片，其中搭捷運系列更是獲得滿滿好評，一覽留言區全是對胡瓜的讚賞，許多觀眾紛紛告白胡瓜：「瓜哥挑戰系列真的太好看」「拿著地圖找路太真實了！」



▲胡瓜(左)跟沈玉琳逛女僕店。（圖／下面一位）

最新一集邀請到荒謬大師沈玉琳，兩人到女僕咖啡廳體驗日本特殊女僕文化，只不過光是進門要說出通關密語，就花費兩人一段時間，一進門女僕排隊迎接，壯觀的畫面讓胡瓜感到新奇。



▲胡瓜(左)跟沈玉琳。（圖／下面一位）

女僕咖啡廳除了將客人當作主人服務，也擁有各項才藝討主人歡心，尤其在餐點上即興畫上可愛圖示，讓胡瓜覺得驚奇，接著更是展示傳說中讓餐點變好吃的魔法，沈玉琳在比手勢動作時頻頻方向不對，讓胡瓜忍不住說：「是在看有沒有中風嗎？」



女僕也為兩位主人執行健康檢測，其中一項檢測易怒值，胡瓜馬上回覆當然是他，接著秒抱怨同樣都是網路頻道，他都在上山下海，沈玉琳卻是有好多美女來賓，極大落差講的胡瓜現場也怒氣上升，場面非常好笑。



最後玩起反手接住硬幣遊戲，檢測兩人的動作遲緩程度，遊戲規則需要反手將放在手肘的硬幣一網打，高難度的動作讓胡瓜尚未挑戰成功，反觀沈玉琳卻屢屢破解，讓他樂的大喊：「找到專長了！」