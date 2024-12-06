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中山美穗驟逝震驚全日本！電視台主播語塞…他看到跑馬燈字幕驚叫出聲

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星中山美穗6日中午過後被發現陳屍家中，死因目前警方還在調查中，經紀公司表示現在無法回答任何問題。同時各家電視台以跑馬燈速報，或是新聞節目中插播消息，主播報導中山美穗驟逝震驚到說不出話來，還有節目嘉賓看到跑馬燈訊息忍不住驚呼，全日本都陷入巨大衝擊。

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▲▼中山美穗驟逝震驚全日本。（圖／翻攝自IG）

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▲中山美穗驟逝震驚全日本。（圖／翻攝自IG）

日本電視台正在播出時事評論節目《情報ライブ ミヤネ屋》，突然跑馬燈訊息出現中山美穗在家中逝世，節目評論員驚訝發出「欸……」的聲音，而主播佐藤佳奈唸新聞稿報導消息，代班主持的主播西山耕平說「目前尚不清楚詳細情況，但這消息令人震驚，實在說不出什麼話來。」所有人表情沉痛。

另外TBS新聞節目《ゴゴスマ》，主播石井亮次也傳遞了中山美穗的死訊，當時看到字幕報導的節目嘉賓忍不住叫出「欸」的聲音。

曾與中山美穗隸屬同家唱片公司的歌手森口博子，6日正好主持電台音樂節目的直播，節目放送前的新聞報導正好播報中山美穗的噩耗。她不禁說到「這個消息令我難以置信，也讓我感到非常震驚，滿腦子都是『欸』、『為什麼？』這樣的疑問。」她聲音哽咽，語氣低沉，「雖然現在是直播，但我真的還無法整理自己的情緒，只是滿腦子都在想，美穗到底發生了什麼事？」

接著森口博子感慨道：「我們這些50多歲的人，真的進入了一個突然什麼都可能發生的年齡。美穗才54歲，還是那麼年輕。」她深吸一口氣繼續說：「我相信收聽節目的聽眾也一定非常驚訝。我希望大家先穩定心情，與我一同度過接下來的時間。」她仍強忍悲傷完成直播。

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