56歲伊能靜服老！大方「戴老花眼鏡」補妝　揭私下習慣：不穿襪子

記者顧齊祐／綜合報導

56歲的女星伊能靜一直以來都很努力保養，是許多粉絲心中的「凍齡女神」。近來努力經營社群平台的她，近日發布了生活日常的影片，並大方曬出自己戴上老花眼鏡補妝的模樣，吸引了大批網友圍觀。

▲伊能靜在社群平台曬出了一段搭車的影片。（圖／翻攝自小紅書／伊能靜）



伊能靜昨（5）日在社群平台曬出了一段準備搭車的影片。影片中她大方地拿出一副粉紅色無邊框的老花眼鏡戴上，顯得相當時髦有個性，她也笑說「怎麼樣，還不錯吧，像不像一個女教官啊」，正向的態度面對自己老花眼。

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▲伊能靜大方地拿出老花眼鏡戴上。（圖／翻攝自小紅書／伊能靜）



隨後，伊能靜利用時間拿出口紅補妝，並介紹了她的「老錢風」穿搭，可以看到她穿著棕色高領長袖與白色棉褲，搭配淺褐色羽絨大衣，腳上則穿著深棕色鞋底與白色羊毛的絨毛拖鞋，整體造型散發出高雅的氣質，她也透露了自己「真的很不愛穿襪子」。

▲伊能靜利用時間拿出口紅補妝。（圖／翻攝自小紅書／伊能靜）



影片一經曝光，立即引起網友熱烈討論，大家紛紛把焦點放在她的老花眼鏡上，紛紛留言表示「老花眼鏡什麼牌子」、「哇塞戴眼鏡好美呀」、「這老花眼鏡好看」、「第一次看見這麼好看的老花鏡」，對她的時尚品味讚不絕口。

▲伊能靜透露了自己「真的很不愛穿襪子」。（圖／翻攝自小紅書／伊能靜）