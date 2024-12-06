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NewJeans怒控「筆電遭搶」：錢早賺超過還給HYBE！　警告不准干涉活動

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團NewJeans由製作人閔熙珍一手打造，熟料，她們與母公司HYBE發生糾紛，至今未能解決矛盾，先是單方面喊解約，然後ADOR出面溫情喊話盼她們回頭。她們6日再度回應對方，態度堅定表示，這幾年來賺的錢早已超過HYBE、ADOR所投資的金額，且HYBE不斷誹謗、散播惡意謠言，要求對方不准再干涉她們後續的活動，雙方戰火持續升溫中。

▲▼NewJeans怒控「筆電遭搶」：錢早賺超過還給HYBE！　警告不准干涉我們活動。（圖／翻攝自NewJeans IG）

▲NewJeans警告ADOR不准干涉她們活動。（圖／翻攝自NewJeans IG）

ADOR於5日先是發出聲明表示，已經向法院提出「合約仍有效期」的訴訟，強調NewJeans單方面解約已違約，盼望能好好溝通。只是ADOR使出的軟硬兼施手段無效，NewJeans於6日再度回應，「在聲明中，ADOR沒辦法明確指出我們違反合約的事實，只是反覆跳針說公司有給予支援與投資，在這些投資收回為止無法毀約。」

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NewJeans強調早已賺足、甚至超過HYBE、ADOR所投資給她們的金額，「即便如此，HYBE還是不斷地誹謗、散播惡意謠言，貶低我們的價值，公司明明應該保護我們，卻成了惡評的來源」，ADOR應該要保護她們，卻變成放消息給媒體的來源，令NewJeans無法接受，強調：「我們對於HYBE跟ADOR的信任已經徹底崩塌。」

▲▼NewJeans怒控「筆電遭搶」：錢早賺超過還給HYBE！　警告不准干涉我們活動。（圖／翻攝自NewJeans IG）

▲NewJeans指控HYBE、ADOR搶工作人員筆電。（圖／翻攝自NewJeans IG）

NewJeans拿出合約內容反控，若公司無法履行保護藝人的義務，她們有權要求終止合約，聲明裡再次強調：「我們5個人從2024年11月29日起已經不隸屬於ADOR，請ADOR別再干涉我們的活動或介入我們的活動。」

▲▼NewJeans怒。（圖／翻攝自NewJeans IG）

▲NewJeans無意回頭。（圖／翻攝自NewJeans IG）

NewJeans更指控，當她們正在履行合約上已經簽好的行程時，目睹ADOR、HYBE強行奪走工作人員與經紀人的筆電，看到工作人員遭如此對待，她們無法接受，認為ADOR、HYBE以非人道的方式對待她們及工作人員，感到心痛。「我們已經料想到以後不會是條簡單的路」，NewJeans做好萬全準備，並希望透過健康的音樂與活動帶給喜愛她們的歌迷。

ADOR逃避問題，還向她們提起訴訟，NewJeans反諷：「我們很期待通過判決的過程，一一揭開我們不得已選擇毀約的原因。」5人再度同步發出聲明，回應ADOR聲明書喊話。

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ADOR, NewJeans, 閔熙珍, HYBE

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