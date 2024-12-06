才被騙1.2萬！女粉跪地求票　周杰倫大巨蛋開唱「場內有一排是空的」

記者張筱涵／綜合報導

天王周杰倫昨（5日）於臺北大巨蛋開唱，舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會的首場演出，場外可見粉絲跪求演唱會門票，其一歌迷「安安」就說很希望能感受演唱會氣氛，上次為了看張學友被騙1萬2000元，這次謝絕黃牛。然而，入場歌迷卻發現場內卻有一排座位從頭到尾都沒人坐。

▲周杰倫「嘉年華」台北大巨蛋演唱會。（圖／杰威爾提供）



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安安在場外高舉牌子求票，崩潰跪地表示下午2點就就在現場等候，雖然自己不算是鐵粉等級，但還是很想進場感受一下演唱會的氣氛，真的非常希望能求到一張票，而她上次張學友演唱會被騙了12000元，因此這次謝絕黃牛。

然而，周杰倫大巨蛋4場演唱會總共吸引15.2萬人次，早已成為秒殺票房，但據《自由時報》報導，現場歌迷發現有一排座位從頭到尾都沒有人坐，部分人猜測可能是黃牛票賣不出去，或者是因場地特殊限制無法出售。

▲歌迷在場外跪求周杰倫演唱會門票。（圖／記者蔡琛儀攝）



現場星光熠熠，包括剛在世界12強棒球賽奪冠的中華隊選手林家正、張奕、陳冠偉、林安可都驚喜現身，吸引粉絲熱拍。此外，余文樂、林志穎、陳建州、A-Lin、戴愛玲、林宥嘉與妻子丁文琪、麋先生等演藝圈人士也到場支持，場面熱鬧非凡。

不少明星也透露自己喜愛的曲目，A-Lin期待聽到〈雙節棍〉，戴愛玲則喜歡〈香水〉，而陳建州則表示范瑋琪因在家帶孩子無法到場。當晚演出中，周杰倫接連演唱多首經典歌曲，並在點歌環節應觀眾要求追加曲目，讓歌迷大呼過癮。