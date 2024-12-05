于正疑偷偷刪了「抄襲瓊瑤道歉文」！　遭陸網出征罵：可恥

記者劉宛欣／綜合報導

知名作家瓊瑤4日於淡水家中輕生逝世，享壽86歲。瓊瑤創作了無數經典小說，包括《還珠格格》、《一簾幽夢》等，不少作品也影視化，紅遍兩岸，2014年知名編劇兼製片人于正（《延禧攻略》編劇）曾因抄襲瓊瑤的作品《梅花烙》，而讓瓊瑤深受打擊6年，還大病了一場，不少人揚言抵制于正，稍早更有人發現，他疑似已經將道歉瓊瑤的貼文刪除。

▲瓊瑤離世，于正抄襲事件又被翻出。（圖／翻攝自瓊瑤臉書、于正微博）

根據陸媒報導，瓊瑤離世的消息讓于正抄襲一事再度成為熱議話題，迅速衝上熱搜。在2014年時，瓊瑤就曾向他提告，指控于正《宮鎖連城》抄襲她的作品《梅花烙》。法院經審理後認定《宮鎖連城》情節設定與《梅花烙》高度相似，人物關係等也存在對應，最終判定停止該劇的發行和傳播，並要求于正公開道歉，同時賠償瓊瑤500萬元人民幣（約2230萬台幣）。

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瓊瑤去世後，知名編劇汪海林公開提到，瓊瑤因為這起抄襲事件生了場大病。于正最終拖了許久，等到2020年12月才向瓊瑤道歉。但近日這件事重新被翻出，便有網友發現，于正似乎已經悄悄把微博上的道歉信刪除，但由於于正微博設定為只看得到半年內的貼文，所以確實看不到道歉信，不過而後根據網友提供的方法進行搜尋，也沒有看到道歉信，是否已經刪除仍待本人證實。

▲于正疑似悄悄刪掉了道歉信。（圖／翻攝自微博）

微博網友紛紛批評于正「小人都這樣，不知道為什麼還有人喜歡他這種三觀不正的人」、「重點是什麼時候刪除的？如果是以前就不說什麼…如果是這兩天…就只能呵呵」、「他的性格，幹什麼都不奇怪」、「是不是以為人死了這件事就過去了？」、「是他能幹出來的事」、「人品堪憂」、「抄襲可恥」。

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