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大牙宣佈離開品牌團隊！　「昔砸6位數創業」曝下一步：最在乎的事

記者蔡宜芳／綜合報導

女星大牙（周宜霈）在戲劇領域擁有不錯的成績，去年與朋友合夥創業，投入六位數資金成立飾品品牌。然而，她5日卻突然宣佈離開品牌經營團隊，並透露了接下來的動向。

▲▼大牙宣佈離開品牌團隊「昔砸6位數創業」曝下一步。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

▲大牙在去年創業。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

大牙回顧了這段創業旅程，坦言經營一間公司需要耗費極大的心力，非常感謝與她共同打拚的夥伴們。對於為何選擇離開？她解釋說：「我很愛這個品牌，創業初期也跟夥伴一起投入許多心血，但我知道品牌需要全心全意的投入才能有更好的發展，所以我想了好久好久，也體會愛是需要勇敢放手的。」

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▲▼大牙宣佈離開品牌團隊「昔砸6位數創業」曝下一步。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

▲大牙宣佈離開品牌團隊。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

經過長時間的思考，大牙決定將品牌交給夥伴接手，「而我，也準備投入下一趟旅程，用更豐富動人作品來回饋與感謝總是支持我的粉絲，這才是有幸身為一個演員的我，最最在乎的事。」她也強調，雖然自己離開了，還是希望粉絲能多多支持品牌。

【大牙全文】

大家好～我是大牙！

謝謝這些日子以來，大家對LIST.U的支持，這些滿滿的愛都是鼓勵我一路走來的力量，我也於其中經歷了一趟夢想中的創業之旅，當然，我也深刻體會到要好好經營一間公司需要耗費極大的心力，非常感謝這段日子與我共同打拼（拚）的夥伴們。

我很愛這個品牌，創業初期也跟夥伴一起投入許多心血，但我知道品牌需要全心全意的投入才能有更好的發展，所以我想了好久好久，也體會愛是需要勇敢放手的，所以，我央請夥伴接手LIST.U，讓它擁有足夠的關注與愛，保持希望讓更多人美麗的初衷，而我，也準備投入下一趟旅程，用更豐富動人作品來回饋與感謝總是支持我的粉絲，這才是有幸身為一個演員的我，最最在乎的事。

雖然我離開飾品LIST.U的經營團隊，但也請大家不要吝嗇讓自己變美，繼續支持LIST.U喔！

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