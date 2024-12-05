謝欣穎遭爆分手王柏傑「消失5天」首露面　悄悄飛離台灣了！

記者黃庠棻／台北報導

《我們與惡的距離 II》今（5）日在於新加坡舉辦的亞洲電視論壇暨市場展（Asia TV Forum & Market, ATF）亮相，也是台灣劇組首次踏上 ATF會場最大主舞台舉辦發佈會，現場聚集了來自全球各國，對作品極有興趣的平台及影視人員。

▲《我們與惡的距離 II》周渝民、薛仕凌與謝欣穎參加亞洲電視論壇暨市場展。（圖／Catchplay提供）

由製作人林昱伶帶頭領軍三位主角周渝民、薛仕凌與謝欣穎共同出席，分享打造第二季的製作規模與面臨的挑戰，以及演員如何以精湛演技，為故事注入不同的生命力。關於這次與惡II的選角，製作人林昱伶表示「選角對於戲劇來講，是一個非常靈魂的事情。那不論從哪一個角度來看，我覺得周渝民、薛仕凌與謝欣穎這三位，在知名度、適合度以及三位加起來的化學反應，或是觀眾對他們的期待度，都是很高分的，這個衝突性、不可預期性會讓人對這樣的組合感到非常期待與興奮。」製作人更大讚現場三位演員的努力，大家都拿出了非常精彩的表現，尤其是周渝民，絕對是近年最有魅力、最成熟的一次演出。

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▲《我們與惡的距離 II》周渝民、薛仕凌與謝欣穎參加亞洲電視論壇暨市場展。（圖／Catchplay提供）

《我們與惡的距離 II》由文化內容策進院、財團法人公共電視文化事業金會、CATCHPLAY、大慕可可股份有限公司共同出品、大慕影藝製作。製作人林昱伶表示，《我們與惡的距離》播出後在全球廣受好評，在觀眾的敲碗期待下，促使團隊投入第二季的製作。

林昱伶說「雖然第二季呈現的是全新的故事，但與第一季有共同的精神核心，透過不同立場的角色衝突來探索人性。」她也表達了對選角的期待，特別提到這次一起出席ATF活動的三位演員，周渝民憑藉知名影集《流星花園》走紅國際，至今仍為觀眾難忘；薛仕凌則因《台灣犯罪故事》獲得釜山獎項，並憑今年的影集《影后》演技再攀高峰；謝欣穎則因參與侯孝賢導演所執導的電影《刺客聶隱娘》及火紅影集《華燈初上》而成為實力派的演技女星代表。

▲《我們與惡的距離 II》周渝民、薛仕凌與謝欣穎參加亞洲電視論壇暨市場展。（圖／Catchplay提供）

三位演員在現場也分享了角色準備過程，與拍攝幕後點滴。飾演精神科醫生的周渝民談到，他飾演的人物故事橫跨 20 年，情緒張力極高。這個角色最初是個樂觀的理想主義者，但遭逢人生重大意外後，讓他逐漸變得沉重和抑鬱。

周渝民表示「我想我需要一個，能够證明自己在當演員這麼多年來，能夠用沉澱，然後反思的心情去詮釋一個角色，這時候《我們與惡的距離 II》就出現了。」

▲《我們與惡的距離 II》周渝民、薛仕凌與謝欣穎參加亞洲電視論壇暨市場展。（圖／Catchplay提供）

薛仕凌在《我們與惡的距離 II》中的角色，則是面臨罷免危機的新科立法委員，他表示「我的角色出身政治世家，在個人理想與家族期待之間不斷掙扎，也徘徊於理想與現實的矛盾中。」與周渝民及謝欣穎的角色一同跨越20年，彼此之間有緊密的交集，三人遭遇也共同交織出整部劇情主線。

謝欣穎則是飾演加害者的家人，因丈夫的過失殺人行為，原本幸福美滿的家庭生活被徹底顛覆。她感慨地說「這個角色對於我來說非常困難，必須從少女到兩個孩子的母親，經歷了極大的挑戰，她承載著過去的陰影與當下的困境、面對生活的壓力，我對於這個角色的痛苦，也非常能夠感同身受。」

另外，謝欣穎也補充「這麼想加入演出，最重要的是因為我自己非常喜歡第一季，當我看到這個劇本的時候，真的很希望可以成為與惡宇宙裡的一員，所以不管再難，我都還是想要挑戰。」

▲《我們與惡的距離 II》周渝民、薛仕凌與謝欣穎參加亞洲電視論壇暨市場展。（圖／Catchplay提供）

在今日的活動現場也首次公開《我們與惡的距離 II》前導花絮，展現影集龐大精細的製作規模。服裝與造型團隊為大量橫跨多個時代的角色創造了鮮明的形象，劇組更首次在台灣戲劇作品中使用減齡視覺特效，讓演員們回到過去。

導演林君陽說「故事一開始就呈現了一個災難事件，這個災難大事件的切片，會輻射出很多當代的問題。」謝欣穎說「我很想演這個角色，轉折很多，沒有任何一場戲是輕鬆的。」薛仕凌也表示「這個角色有強烈的使命感，從律師到問政，和自己母親也有不少的衝突。」

周渝民則是分享「在拍攝20年前的場景時，需要戴著面部追蹤標記所有的表情變化來演戲，這是我從未接觸過的全新挑戰，花絮片段捕捉到了這些拍攝過程，非常期待看到最終特效呈現的效果。」回到戲的開發過程，製作人林昱伶表示，這部戲花了非常長的時間開發，編劇呂蒔媛用幾乎可以念完一個碩士的時間做各種田調、研究才做出了這麼龐大的故事。

《我們與惡的距離 II》在引發熱潮的《我們與惡的距離》誕生5年之後，金牌製作人林昱伶再度領軍，重新召集《與惡》原班團隊導演林君陽、編劇呂蒔媛、造型指導姚君及其他優秀影視工作者共同打造《我們與惡的距離 II》，再度挑戰台劇較少碰觸的方向，打磨出影集最高質感，以創新及實驗精神，再度推出台灣寫實職人劇的全新代表作，全劇預計將在2025年亮相。